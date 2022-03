Dying Light 2: Ein Battle-Royal-Modus? Techland spricht über die Zukunftspläne

In einem aktuellen Interview sprach Techlands Lead-Designer Tymon Smektala über die Pläne, die sein Studio mit "Dying Light 2" verfolgt. Gesprochen wurde über Themen wie einen möglichen Battle-Royal-Modus, neue Zombies, Umgebungen und mehr.

Genau wie es bereits beim ersten Teil der war, soll auch „Dying Light 2“ über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Im Interview mit PlayStation Lifestyle ging Techlands Lead-Designer Tymon Smektala auf die Pläne für die Zukunft ein und stellte sich unter anderem der Frage nach einem möglichen Battle-Royal-Modus. Wie Smektala hier ausführte, ist ein Modus dieser Art nicht geplant: „So etwas ist derzeit nicht geplant. In der Zukunft, über die ich jetzt sprechen kann, gibt es kein Battle Royale. Auf jeden Fall wird es einige Modelle und einige Inhaltsaktualisierungen geben, die auf das Online-Spiel abzielen. Also vielleicht nicht Battle Royale, aber etwas anderes, was für unsere Spieler, die das Online-Erlebnis wollen, aufregend sein sollte.“

Ein Thema, über das laut Smektala intern vermehrt gesprochen wird, sind neue Zombie-Arten, die für zusätzliche Abwechslung sorgen und die Spieler vor ganz neue Herausforderungen stellen könnten. Spruchreif sei dahingehend aber noch nichts.

Entwickler planen neue Umgebungen

Fest geplant sind zudem neue Umgebungen. Hierzu führte Smektala aus: „Was ich sagen kann, ist, dass Sie neue Umgebungen erwarten können, neue Arten von Umgebungen, neue Formen von Umgebungen, die sich hoffentlich radikal auf das Gameplay des Spiels auswirken werden. In Dying Light 2 ist man eigentlich ein Spielweltreisender. Das ist also ein sehr wichtiger Teil der Erfahrung, denn es ist eine aktive Traverse, bei der Sie die Umgebung nutzen.“

„Wenn sich also die Umgebung ändert, ändert sich auch die Durchquerung und damit auch der Kampf, denn ziemlich oft sind diese beiden Dinge in der Nacht miteinander verbunden und ziemlich eng miteinander verbunden“, heißt es weiter. Auch über neue gegnerische Fraktionen sowie einen höheren Level-Cap wird laut Smektala nachgedacht. Das komplette Interview mit Techlands Lead-Designer findet ihr hier.

Weitere Details zu kommenden Inhalten und Features werden laut Smektala folgen, wenn sich die entsprechenden DLCs ihrem Release nähern.

