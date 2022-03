E3 2022: Gaming-Messe offiziell abgesagt

Branchen-Spezialist Jeff Grubb hatte es vorausgesagt: Die E3 findet in diesem Jahr überhaupt nicht statt. Damit fällt die Videospielmesse nach 2020 zum zweiten Mal aus.

Eine Präsenzveranstaltung war in diesem Jahr unwahrscheinlich. Doch auch auf eine digitale Variante verzichtet die ESA in diesem Jahr. Das heißt: Die E3 2022 fällt tatsächlich aus.

Darüber berichtete der verifizierte Twitter-Nutzer Will Powers in den heutigen Abenstunden. Er habe eine E-Mail bekommen, die ihn über die Absage der E3 informiert hat. IGN konnte den Inhalt dieser Mail kurze Zeit später bestätigen. Der Veranstalter selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, was aber jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist.

Völlig überraschend ist diese Meldung nicht. Denn schon im Januar dieses Jahres berichtete der Journalist und Branchen-Insider Jeff Grubb von einer wahrscheinlichen Absage. Zu dem Zeitpunkt war bereits klar, dass die Veranstaltung vor Ort nicht stattfindet. Als Grund dafür wurde die damals aufkommende Omikron-Variante des Coronavirus angegeben. Jetzt steht das Aus der E3 fest.

Der Grund für den E3-Ausfall? Unbekannt. Die Gespräche bezüglich der Austragung sollen jedoch nicht harmonisch verlaufen sein. Deshalb arbeitet der Veranstalter bereits an einem Konzept für das Jahr 2023.

In physischer Form fand die E3 das letzte Mal im Jahr 2019 statt. Ein Jahr später, als die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm, sagte die ESA das Event ab. 2021 kehrte die Gaming-Messe als Online-Format zurück. Nun müssen die Fans zum zweiten Mal auf die E3 verzichten.

Das Summer Game Fest als Ersatz

Völlig leer ausgehen werden die Gamer im Juni allerdings nicht. Der Moderator Geoff Keighley nutzte die Gunst der Stunde, um auf das diesjährige Summer Game Fest aufmerksam zu machen. Außerdem scheint Microsoft ein eigenes Event auf die Beine zu stellen, das ebenfalls für Juni geplant ist. Ansonsten ist im Laufe dieses Jahres ein größerer Showcase von Sony zu erwarten.

