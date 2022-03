Firesprite: Arbeitet das neue PlayStation-Studio an einem Horror-Abenteuer?

Mit den Firesprite Studios übernahmen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment im vergangenen September ein weiteres Entwicklerstudio, das mittlerweile in die PlayStation Studios integriert wurde.

Wie bereits vor ein paar Monaten bestätigt wurde, arbeiten die Firesprite Studios derzeit an gleich mehreren neuen Projekten. Während das Studio bisher nicht über seine kommenden Titel sprach, könnte eine aktuelle Stellenausschreibung der Firesprite Studios erste Details zu einem neuen Titel geliefert haben. Mit dieser begibt sich die englische Schmiede nicht nur auf die Suche nach neuem Personal. Darüber hinaus ist von einem Horror-Abenteuer im Triple-A-Format die Rede, das vor allem von seiner Geschichte getrieben und auf der Unreal Engine 5 basieren wird.

Offen ist aktuell noch, ob wir es hier mit einem Nachfolger zu „The Persistence“ aus dem Jahr 2018 oder einer neuen Marke zu tun haben. Weitere Details diesbezüglich ließen sich der besagten Stellenausschreibung nämlich nicht entnehmen.

Arbeitet Firesprite auch an Twisted Metal?

Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnte es sich bei dem möglichen Horror-Titel nicht um das einzige Werk handeln, das sich aktuell bei den Firesprite Studios aktiv in Entwicklung befindet. So erreichten uns zunächst Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich Sony Interactive Entertainment dazu entschieden haben soll, den Entwicklern von Lucid Games das Vertrauen und die Arbeiten am Reboot von „Twisted Metal“ zu entziehen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Darüber hinaus wechselte der für verschiedene Rennspiele verantwortliche Branchen-Veteran Matt Southern laut seinem Lebenslauf zu den Firesprite Studios, um dort an einem neuen Projekt zu arbeiten. Schnell schoss sich die Gerüchteküche hier natürlich auf den möglichen Reboot von „Twisted Metal“ ein.

Offiziell angekündigt wurde dieser bisher aber nicht.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Firesprite Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren