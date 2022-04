Abandoned: Vor dem Aus? Jetzt sprechen die Entwickler

Nachdem sich in dieser Woche die Hinweise auf ein mögliches Aus von "Abandoned" zu verdichten schienen, meldeten sich nun auch die verantwortlichen Entwickler der Blue Box Game Studios zu Wort. Wie es heißt, wird derzeit weiter am Prolog und der Enthüllung des Survival-Shooters gearbeitet. Konkrete Termine könne das Studio derzeit aber nicht nennen.

Nachdem weder aus der geplanten Enthüllung im Rahmen der offiziellen App noch aus dem Release eines spielbaren Prologs zu „Abandoned“ im ersten Quartal dieses Jahres etwas wurde, schienen sich in dieser Woche die Hinweise auf ein mögliches Aus des Survival-Shooters zu verdichten.

Schließlich wurde es in den vergangenen Wochen und Monaten nicht nur verdächtig still um „Abandoned“. Darüber hinaus wurden zahlreiche ältere offizielle Tweets, die sich auf den Titel an sich sowie den spielbaren Prolog bezogen, von den Entwicklern kommentarlos gelöscht. Ein Thema, das in den vergangenen Stunden auch von den internationalen Kollegen aufgegriffen wurde und die Verantwortlichen der Blue Box Game Studios nun zu einer offiziellen Stellungnahme bewegte.

In dieser wies das Studio zunächst darauf hin, dass die Gerüchte um ein mögliches Aus von „Abandoned“ nicht den Tatsachen entsprechen. Stattdessen soll sich der Survival-Shooter, der exklusiv für die PlayStation 5 angekündigt wurde, weiter in Arbeit befinden.

Veröffentlichung des Prologs musste verschoben werden

Weiter führte das Studio aus: „Wir arbeiten an der Enthüllung über die Realtime Experience App und Online-Kanäle zusammen mit dem Prolog des Spiels. Diese waren ursprünglich für Q1 2022 geplant, aber leider sind wir noch nicht bereit, da wir unsere Entwicklungs-Roadmap unterschätzt haben. Daher haben wir die Enthüllung und die Veröffentlichung von Abandoned: Prologue verschoben. Wir werden Abandoned: Prologue veröffentlichen, wenn es stabil, gut und bereit ist.“

Weitere Meldungen zu Abandoned:

Es versteht sich sicherlich von selbst, dass der Großteil der Community recht skeptisch auf das offizielle Statement der Blue Box Game Studios reagierte, da die Glaubwürdigkeit der Entwickler in den vergangenen Monaten doch ein wenig gelitten hat. Zumal es sich bei „Abandoned“ wohl nicht um das erste Projekt des Studios handelt, das mit großen Versprechen angekündigt wurde und anschließend in der Versenkung verschand.

Eine entsprechende Übersicht wurde auf Reddit bereits im vergangenen Jahr zusammengetragen.

Our response to the Cancellation rumours: pic.twitter.com/EuiY8Squ52 — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) March 31, 2022

