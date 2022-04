GTA 5: Disk-Version für PS5 und Xbox Series X/S hat einen Termin

„GTA 5“ wurde im vergangenen Monat für die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht – zunächst aber nur als Download-Version. Falls ihr hingegen mit der Disk-Version liebäugelt, kann euch ebenfalls bald geholfen werden. Sie bekam heute einen Termin verpasst.

Erscheinen wird die physische New-Gen-Fassung demnach am 12. April 2022 für PS5 und Xbox Series X/S. Zumindest im offiziellen Store von Rockstar Games sind bereits Vorbestellungen möglich.

Die Ankündigung des Release-Termins erfolgte in einem neuen Blog-Eintrag, in dem es heißt: „Die physischen Versionen von Grand Theft Auto 5 auf der neuesten Konsolengeneration werden ab 12. April erhältlich sein.“

„GTA 5“ und auch „GTA 5 Online“ kommen auf der PS5 und Xbox Series X/S mit mehreren Verbesserungen daher. Neben den schnelleren Ladezeiten erwarten euch drei Grafikmodi namens Fidelity, Performance und Performance RT. Darüber hinaus bietet die PS5-Version von „GTA 5“ die volle Unterstützung für das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sowie das Tempest-3D-Audio der Konsole.

Neue Inhalte und Aktionen in GTA 5 Online

Darüber hinaus gab Rockstar Games bekannt, was euch in dieser und in der kommenden Woche in „GTA 5 Online“ erwartet. Mit dabei sind einmal mehr doppelte Erfahrungspunkte und Rabatte:

Doppelte Car-Meet-Reputation in allen Rennen im LS Car Meet: Straßenrennserie, Verfolgungsserie und Sprints

in allen Rennen im LS Car Meet: Straßenrennserie, Verfolgungsserie und Sprints Doppelte GTA$ & RP in Überlebenskämpfen, für Spezialfracht- und Bunker-Verkaufsmissionen sowie für Kontaktmissionen von Lamar

in Überlebenskämpfen, für Spezialfracht- und Bunker-Verkaufsmissionen sowie für Kontaktmissionen von Lamar Login-Bonus für alle : die komplett weiße eckige Sonnenbrille

: die komplett weiße eckige Sonnenbrille Der Hauptpreis der Woche am Glücksrad: Annis Savestra

am Glücksrad: Annis Savestra Preisfahrzeug für LS-Car-Meet-Mitglieder , die in fünf verschiedenen LS-Car-Meet-Rennen unter die ersten drei kommen: Grotti Itali GTO

, die in fünf verschiedenen LS-Car-Meet-Rennen unter die ersten drei kommen: Grotti Itali GTO Testfahrzeuge : Declasse Stallion, Pfister Growler, Bravado Buffalo S

: Declasse Stallion, Pfister Growler, Bravado Buffalo S Fahrzeugrabatte : 40 % auf den Dinka Jester RR, 30 % auf den Vapid Dominator GTT, den Vulcar Warrener HKR, den Annis Remus, den Pfister Growler und den Declasse Impaler

: 40 % auf den Dinka Jester RR, 30 % auf den Vapid Dominator GTT, den Vulcar Warrener HKR, den Annis Remus, den Pfister Growler und den Declasse Impaler Zusätzliche Rabatte : 50 % auf den Karabiner und das Sturmgewehr samt zugehöriger Anpassungen sowie 30 % auf alle Luxus-Apartments

: 50 % auf den Karabiner und das Sturmgewehr samt zugehöriger Anpassungen sowie 30 % auf alle Luxus-Apartments Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die in dieser Woche spielen

Speziell für PlayStation 5 und Xbox Series X/S kommen hinzu:

Doppelte Car-Meet-Reputation für alle, deren Fahrzeug von anderen LS-Car-Meet-Mitgliedern geklont wird, mit zusätzlichem Bonus von 150 Car-Meet-Reputationspunkten für das erste geklonte Auto und in Folge 100 weiteren Punkten täglich

Haos Premium-Testfahrzeug: Grotti Turismo Classic

20 % Rabatt auf Rennanzüge bei Hao’s Special Works

