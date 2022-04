Hyper Light Breaker: Der lang ersehnte Nachfolger zu Hyper Light Drifter wurde angekündigt

Nach "Hyper Light Drifter" und "Solar Ash" arbeitet Heart Machine an dem 3D-Roguelite-Action-Adventure "Hyper Light Breaker". Das Abenteuer wird zunächst in den Early Access für den PC erscheinen.

Mit „Hyper Light Drifter“ konnte das Entwicklerstudio Heart Machine vor mittlerweile sechs Jahren die Herzen der Spieler für sich gewinnen. Mit einem einzigartigen Artstyle und einer packenden Geschichte konnte das Abenteuer begeistern. Nachdem die Entwickler einen Abstecher zu „Solar Ash“ machten, kehren sie nun ins ursprüngliche Universum zurück.

Der Abyss King muss gestürzt werden

Demnach werden die Spieler mit „Hyper Light Breaker“ ein neues Abenteuer erleben können, das einmal mehr vom ursprünglichen Creative Director Alx Preston erschaffen wird. Nur wird man dieses Mal ein 3D-Adventure geboten bekommen, das man sowohl alleine als auch im kooperativen Mehrspieler genießen kann. Es werden einen massive Biome, brutale Monster und vieles mehr auf dem Weg zum Abyss King erwarten.

Dementsprechend kann man eine Vielzahl an Waffen und Gegenständen freischalten, um den Overgrowth in diesem Roguelite zu überleben. Mit verschiedenen Bewegungsarten wie Hoverboard, Gleiter oder auch Wandsprints kann man sich frei entfalten.

Creative Director Axl Preston verlor auch einige Worte zur Ankündigung:

„Es ist wild daran zu denken, dass sechs Jahre vergangen sind, seitdem wir Hyper Light Drifter veröffentlicht haben. Die lange Reise vom Traumprojekt, das in 2013 über Kickstarter finanziert wurde, bis heute war unglaublich. Wir schätzen uns glücklich, dass wir die Marke in dieser Art feiern können. Das Crowdfunding für das Spiel hatte unsere wildesten Erwartungen übertroffen und führte dazu, dass sich Millionen von Spielern aus aller Welt in Hyper Light Drifter verliebt hatten. Die Fans hatten damals ihr Vertrauen in uns gesteckt, um die Vision abzuliefern. Wir können es nicht erwarten, dass unsere Community Hyper Light Breaker erleben kann ─ es ist ein neuer Pfad und die Krönung von allem, was wir in den vergangenen acht Jahren der Entwicklung bei Heart Machine gelernt haben.“

„Hyper Light Breaker“ wird im Frühling 2023 zunächst im Steam Early Access erscheinen. Zwar wurden die Konsolenumsetzungen noch nicht offiziell angekündigt, jedoch ist zu erwarten, dass das Abenteuer früher oder später auch auf andere Plattformen kommen wird.

