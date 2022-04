Marvel’s Avengers: Absturzursachen auf der PS5 identifiziert – Patch steht bereit

Update: Wie die Entwickler von Crystal Dynamics bestätigten, steht das besagte Update ab sofort bereit: „Wir haben ein Update für PS5 veröffentlicht, das das Absturzproblem behebt, das einige Spieler hatten. Bitte teilen Sie uns mit, wenn das Problem weiterhin besteht.“

Ursprüngliche Meldung: In dieser Woche veröffentlichten die Entwickler von Crystal Dynamics das umfangreiche Update 2.3 zum Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“.

Zum Leidwesen der Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 sorgt das Update 2.3 in vereinzelten Fällen für unkontrollierte Abstürze und verhindert mitunter sogar den Start des Spiels. In einem kurzen Statement wandten sich die Macher von Crystal Dynamics an die Community und wiesen darauf hin, dass das Problem auf der PlayStation 5 bereits identifiziert wurde. Derzeit arbeitet das Studio an einer Lösung.

Wann mit einem entsprechenden Patch zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten. Stattdessen wurde bisher nur ein für die Spieler und Spielerinnen unbefriedigender Workaround veröffentlicht.

Die besagte Problemlösung beschreiben die Entwickler von Crystal Dynamics wie folgt: „Hier ist eine Problemumgehung, die das Problem für einige Spieler behebt. Beachten Sie nur, dass dadurch Ihr Kampagnenfortschritt zurückgesetzt wird. Gehen Sie zu Operationen und setzen Sie Ihren Reassemble-Kampagnenfortschritt zurück. Sobald du am A-Day zur jungen Kamala wirst, erzwinge das Schließen des Spiels auf dem PS-Startbildschirm, dann solltest du in der Lage sein, die Avengers-Initiative zu starten.“

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers:

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich. Das kürzlich veröffentlichte Update auf die Version 2.3 brachte verschiedene Optimierungen und neue Inhalte mit sich, die die Spielerfahrung noch einmal verbessern sollen.

Weitere Details zu den Verbesserungen und Inhalten des Updates 2.3 findet ihr hier.

Go to Operations and Reset your Reassemble Campaign Progress. As soon as you become young Kamala on A-Day, force close the game from the PS home screen, then you should be able to start Avengers Initiative.

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2022