Sony Interactive Entertainment: Steht eine weitere große Übernahme bevor?

In der vergangenen Woche erreichten uns bereits Gerüchte, in denen die Rede davon war, dass sich die PlayStation-Community in diesen Tagen über drei spannende Ankündigungen freuen darf.

Mit der offiziellen Enthüllung des neuen mehrstufigen PlayStation Plus-Modells sowie einer Präsentation von PlayStation VR2 auf der diesjährigen Game Developers Conference standen uns in dieser Woche bereits zwei spannende Themen ins Haus. Wie aktuell gleich mehrere Insider berichten, wird es damit allerdings noch nicht getan sein. Stattdessen heißt es, dass Sony Interactive Entertainment derzeit eine weitere Übernahme plant.

Mögliche Namen oder einen Zeitraum für die offizielle Ankündigung der Übernahme wurden bisher leider nicht genannt. So ist lediglich die Rede davon, dass wir es hier mit einer „großen Übernahme“ zu tun haben. Was auch immer das in der Praxis bedeuten mag.

Mehrere Übernahmen in den vergangenen Monaten

In den letzten Monaten baute Sony Interactive Entertainment die PlayStation Studios weiter aus und übernahm gleich mehrere Studios. Im September des vergangenen Jahres erwarben die PlayStation-Macher beispielsweise die britischen Firesprite Studios, die den meisten unter euch vor allem aufgrund des im Jahr 2018 veröffentlichten Horror-Titels „The Persistence“ ein Begriff sein dürften. Unbestätigten Berichten zufolge arbeiten die Firesprite Studios derzeit sowohl am Reboot von „Twisted Metal“ als auch an einem neuen Horror-Titel.

Deutlich mehr Staub wirbelte die Übernahme der „Halo“- und „Destiny“-Macher von Bungie Ende Januar auf, die sich Sony Interactive Entertainment satte 3,6 Milliarden US-Dollar kosten ließ. Während die Entwickler von Bungie auf der einen Seite kreative Freiheit genießen und weiterhin die Möglichkeit haben werden, ihre Spiele auch für andere Plattformen anzubieten, sollen die PlayStation Studios vor allem von Bungies Erfahrungen im Live-Service-Bereich profitieren.

Was denkt ihr? Welches Studio könnte hinter der nächsten Übernahme von Sony Interactive Entertainment stecken? Verratet uns eure Vermutungen in den Kommentaren.

Greg Miller and Jeff Grubb both say they’ve heard rumors of a „really big“ Sony acquisition from separate sources. 👀 This is the rumor that caused Greg to delay his show this week.https://t.co/jh2CPa5ctY https://t.co/xhuHEKyJSi pic.twitter.com/KBskoiCNmw — Okami Games (@Okami13_) March 31, 2022

