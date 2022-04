The Last of Us: Insider nennt unbestätigte Details zum Online-Ableger und Part 3

The Last of Us:

Zum Abschluss der Woche erreichten uns unbestätigte Details zu Projekten, die sich laut einem Insider derzeit bei Naughty Dog in Arbeit befinden. Darunter ein Online-Ableger zu "The Last of Us" sowie eine komplett neue Marke.

Steht bereits das Script zu "The Last of Us: Part 3"?

Dass bei den „Uncharted“- und „The Last of Us“-Machern von Naughty Dog an mehreren neuen Projekten gearbeitet wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt.

Zum Abschluss der Woche meldeten sich die Insider von „Oops Leaks“ mit unbestätigten Details zu den besagten Titeln zu Wort. Zum einen wurde dabei auf eine neue Marke eingegangen, die laut den Insidern derzeit bei Naughty Dog entsteht. Wie man in Erfahrung gebracht haben möchte, basiert diese auf einem Fantasy-Setting und entsteht ohne das Mitwirken von Neil Druckmann. Weiter heißt es, dass es sich bei der neuen Marke um eine reine Singleplayer-Erfahrung handeln wird, die sich aktuell in der Vollproduktion befindet.

In einem recht frühen Stadium hingegen befindet sich laut den Insidern noch „The Last of Us: Part 3“, wo bisher nur das Script fertiggestellt wurde.

Multiplayer-Titel mit Free2Play-Modell?

Allerdings könnte die Produktion jederzeit starten, wenn die dafür nötigen Ressourcen frei werden. Derzeit sollen intern nämlich andere Projekte wie die neue Marke oder der Online-Ableger zu „The Last of Us“ im Fokus stehen. Zum Multiplayer-Part von „The Last of Us“ führen die Insider von „Oops Leaks“ aus, dass dieser zunächst als klassischer Battle-Royale-Titel seinen Anfang nahm, im weiteren Verlauf der Entwicklung jedoch einem kompletten Reboot unterzogen wurde.

„Als Battle Royale geplant, aber komplett neu gestartet. Beschrieben als eine Mischung aus Tarkov und Division mit zusätzlichen Modi, die vom ursprünglichen Factions MP inspiriert sind. Einzelspieler-ähnliche Erfahrung im Online-Spiel. F2P, zuerst auf PS5 mit weiterer Veröffentlichung auf PC“, heißt es zum Online-Ableger weiter.

Auch wenn die Insider von „Oops Leak“ in der Vergangenheit gerne einmal mit korrekten Vorhersagen auf sich aufmerksam machten, sollten die Angaben zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung der Angaben seitens Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment steht nämlich noch aus.

NAUGHTY DOG TLOU Online Game Planned as a Battle Royale but got completely rebooted. Described as a mix of Tarkov and Division with additional modes inspired by the original Factions MP. Single-player-like experience in online game. F2P, first on PS5 with further release on PC. pic.twitter.com/VyY7riRFjL — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

