PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

In den kommenden Tagen dürft ihr euch auf insgesamt sechs neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen. Welche Games genau veröffentlicht werden, das verraten wir euch in unserer kleinen Übersicht.

Legal Dungeon (PS4)

Release: 05. April 2022

Den Anfang macht das Indie-Adventure „Legal Dungeon“, in dem ihr euch in die Polizeiarbeit stürzen dürft. Genauer ist es darin eure Aufgabe, Ermittlungsunterlagen durchzugehen und Ordnung ins Chaos zu bringen. Ihr müsst acht Fälle genau unter die Lupe nehmen, in denen es um unterschiedliche Verbrechen geht.

Ihr müsst die Unterlagen überprüfen und abschließend ein Ermittlungsurteil abgeben. Insgesamt wartet der Titel mit 14 unterschiedlichen Enden auf, weshalb für ordentlich Langzeitmotivation gesorgt sein dürfte. Darüber hinaus wollen unterschiedliche Sammelgegenstände von euch aufgespürt werden.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (PS4, PS5)

Release: 05. April 2022

Die größte Neuveröffentlichung der kommenden Woche ist derweil sicherlich „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, das nach einigen Verschiebungen nun endlich im Handel erscheint. Wie der Titel des Spiels bereits verrät, dürft ihr darin die Handlung aller neun Filme der Skywalker-Saga selbst nachspielen. In bester Serientradition geschieht all dies mit jeder Menge augenzwinkerndem Humor und einigen Comedy-Einlagen.

Spielerisch haben die Entwickler diesmal übrigens kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Bei Shooter-Passagen wechselt das Spiel nun in eine Über-die-Schulter-Ansicht und in den Lichtschwertkämpfen dürft ihr nun richtige Kombos vom Stapel lassen. Davon abgesehen wollen die Macher junge wie alte Spieler natürlich auch mit allerlei freischaltbaren Charakteren und anderen Boni bei Laune halten.

MLB The Show 22 (PS4, PS5)

Release: 05. April 2022

Auch Baseball-Fans kommen nächste Woche auf ihre Kosten und zwar in Form von „MLB The Show 22“. Das Herzstück des Titels bildet dabei der Singleplayer-Modus „Road to the Show“, in dem ihr euer Team an die Spitze führen und eure Spieler kontinuierlich verbessern müsst. Auch RPG-Elemente sollen hier eine Rolle spielen. Dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten sollen sowohl Baseball-Neulinge als auch Baseball-Fans auf ihre Kosten kommen.

Darüber hinaus legen die Macher einen großen Fokus auf den Multiplayer des Sportspiels, den ihr sowohl altmodisch offline an einer Konsole als auch online spielen könnt. Dank Crossplay-Unterstützung soll dies sogar über die verschiedenen Plattformen, für die der Titel erscheint, hinweg möglich sein.

Replica (PS4)

Release: 05. April 2022

Steht euch der Sinn indes mehr nach einem klassischen Adventure im Stile einer Visual Novel, könnte „Replica“ einen Blick wert sein. Euch fällt im Game ein Handy in die Hände, in das ihr euch reinhacken müsst. Es besteht der Verdacht, dass der Besitzer des Telefons in Verbindung mit Terrorismus stehen könnte.

Eure Aufgabe ist es anschließend, euch durch den Nutzungsverlauf sowie die Social Media-Aktivitäten des Nutzers zu wühlen, um wichtige Hinweise zu finden. Insgesamt warten im Spiel 12 mögliche Enden auf euch.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4)

Release: 07. April 2022

Der eine oder andere ältere Gaming-Fan erinnert sich womöglich noch an den JRPG-Klassiker „Chrono Cross“, der ursprünglich 1996 veröffentlicht wurde. Nun spendiert Square Enix dem Titel in Form der „The Radical Dreamers Edition“ eine sowohl technisch als auch spielerisch überarbeitete Neuauflage. Unter anderem bietet die Neuveröffentlichung überarbeitete Charaktere und Musik sowie eine anpassbare Bildschirmauflösung.

Zudem können Gegnerkämpfe nun aktiviert sowie deaktiviert werden und es gibt eine Autokampffunktion. An der Handlung haben die Macher indes nichts verändert. Diese spielt noch immer in zwei Paralleldimensionen und dreht sich um Serge, der eigentlich ertrinken sollte. Als Bonus ist zudem die Audio-Novel „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ enthalten, die nun erstmals im Westen veröffentlicht wird.

Eschatos (PS4)

Release: 07. April 2022

Mit „Eschatos“ kommen derweil Freunde von Old School-Games auf ihre Kosten. Hierbei handelt es sich um ein Side-Scrolling-Shoot-‚em-up, das an Klassiker des Genres aus den 80ern erinnert. Die Entwickler wollen euch dabei mit knackiger sowie rasanter Action an den Controller fesseln.

Das Spielprinzip ist denkbar einfach: Ihr müsst den gegnerischen Attacken ausweichen und eure Feinde erfolgreich vom Himmel holen. Verschiedene Punkte- und Schwierigkeitsgrade sollen dafür sorgen, dass sowohl Fans des Genres als auch Neulinge auf ihre Kosten kommen. Insgesamt warten drei unterschiedliche Spielmodi auf euch, der klassische „Original Mode“, der mit Power-ups versehene „Advanced Mode“ und ein „Time Attack Mode“.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

