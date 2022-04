Elden Ring: Patch 1.03.03 korrigiert Balanceanpassung bei Radahn-Bosskampf

Bandai Namco hat für „Elden Ring“ einen neuen Patch veröffentlicht, der das Spiel auf die Version 1.03.03 anhebt und einen Fehler verbannt, der mit der Einführung des Updates 1.03 auftauchte. Der Fehler führte dazu, dass die Stärke einiger von Radahns Angriffen ungewollt reduziert wurde.

Mehr gibt der Changelog nicht her und es heißt lediglich: „Es wurde ein Fehler in der Balanceanpassung des Bosses ‚Sternengeißel Radahn‘ in Update 1.03 behoben, bei dem die Stärke einiger Angriffe unbeabsichtigt reduziert wurde.“ Das neueste Update des Spiels ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen verfügbar.

Zuvor wurde ein Exploit entfernt

Schon Ende März wurde mit demein Exploit entfernt, durch den die Speicherdateien von Spielern durch böswillige Zeitgenossen kompromittiert werden konnten. Der Fehler, der laut Bandai Namco „Spielern die Möglichkeit gab, andere zu falschen Kartenkoordinaten zu teleportieren“, bedeutete im Wesentlichen, dass Spieler im PvP ihren Gegner in einem Bereich der Karte spawnen lassen konnten, den das Spiel als instabil einstufte, wodurch der Spieler in den Tod stürzte.

Die Verbesserung von „Elden Ring“ soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Schon vor einigen Tagen betonte From Software in diesem Zusammenhang: „Wir werden auch in Zukunft weitere Verbesserungs-Updates bereitstellen, damit ihr Elden Ring noch besser genießen könnt.“

Erst kürzlich entdeckten Spieler mit einem Bestiarium im Quellcode des Action-Rollenspiels ein weiteres Feature, das im Laufe der Arbeiten an „Elden Ring“ wieder verworfen wurde. Darin sollten offenbar Details zu Monstern und NPCs zusammengefasst werden. Weitere Details zu diesem Thema erfahrt ihr in dieser Meldung.

„Elden Ring“ wurde Ende Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Unsern Test zum neuen Blockbuster von From Software könnt ihr euch hier durchlesen. Die Guides zu „Elden Ring“ findet ihr wiederum in unserer Tipps-Übersicht.

