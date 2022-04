Sackboy A Big Adventure: Kostenlose Lost in Random-Kostüme vorgestellt

In der Vergangenheit wurde der von Sumo Digital entwickelte 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ immer wieder mit kostenlosen Outfits bedacht, die auf bekannten Videospielmarken basierten.

Freuen durfte sich die Community beispielsweise über Outfits auf Basis von „Returnal“, „The Last of Us Part 2“ oder „Ratchet and Clank: Rift Apart“. Auch das Thanksgiving-Fest wurde im vergangenen Jahr mit einem neuen Kostüm begangen. Wie bekannt gegeben wurde, ist das Ende der Content-Unterstützung noch immer nicht in Sicht.

Stattdessen erscheinen am Freitag, den 8. April 2022 kostenlose Outfits, die auf dem von Zoink Games entwickelten Fantasy-Abenteuer „Lost in Random“ basieren.

Zwei neue Kostüme halten Einzug

Das erste neue Kostüm wird es Spielern und Spielerinnen ermöglichen, Sackboy in die Rolle des „Lost in Random“-Protagonisten Even schlüpfen zu lassen. Beim zweiten neuen Gratis-Outfit haben wir es mit der Queen of Random zu tun. „Lost in Random“ wurde in Zusammenarbeit mit Electronic Arts‘ Indie-Label EA Originals veröffentlicht und ist seit dem September des vergangenen Jahres für die Konsolen und den PC erhältlich.

„Sackboy: A Big Adventure“ wiederum erschien im November 2020 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Spielerisch haben wir es hier mit einem unterhaltsamen 3D-Plattformer zu tun, der dank seiner kooperativen Komponente wahlweise alleine oder zusammen mit Freunden beziehungsweise Freundinnen bestritten werden kann.

Feeling lucky, Sackboy? 🎲 New Lost in Random costumes come to Sackboy: A Big Adventure this Friday https://t.co/PMGyE8dsKA pic.twitter.com/wUYnrg6l01 — PlayStation (@PlayStation) April 4, 2022

