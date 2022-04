Tales of Arise: Das sagt der Produzent zu einem direkten Sequel

Mit „Tales of Arise“ ging die langlebige Rollenspielserie aus dem Hause Bandai Namco Entertainment im September des vergangenen Jahres in ihre nächste Runde.

Nachdem der japanische Publisher bereits vor einer Weile darauf hinwies, dass es mit „Tales of Arise“ gelang, die intern Absatzprognosen zu erfüllen, stellte sich dem einen oder anderen natürlich die Frage nach einem direkten Nachfolger. Schließlich sprechen mehr als 1,5 Millionen ausgelieferte und digital verkaufte Kopien innerhalb weniger Monate eine deutlich Sprache. Trotz allem sollten wir nicht mit einem direkten Sequel rechnen, wie Produzent Yusuke Tomiwaza auf Nachfrage klar stellte.

Entwickler möchten das JRPG-Genre voranbringen

Stattdessen wird es den Entwicklern von Bandai Namco Entertainment laut Yusuke Tomiwaza darum gehen, das Genre der japanischen Rollenspiele an sich voranzubringen. „Wir möchten weiterhin die Herausforderung anzunehmen, neue Fans für die weitere Expansion von JRPGs zu gewinnen. Dazu müssen wir uns einen hochmodernen Flaggschiff-Titel einfallen lassen, der auf dem Erfolg von Arise aufbaut und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die Geschichte der Serie neu zu entdecken“, heißt es hierzu.

Eine Entscheidung, die für Fans der Serie sicherlich nicht überraschend kommt, da die „Tales of“-Ableger in der Regel eine in sich abgeschlossene Geschichte bieten und nicht mit einem direkten Nachfolger versehen werden. Ausnahmen bildeten hier Titel wie „Tales of Symphonia: Dawn of the New World“ oder „Tales of Xillia 2“.

„Tales of Arise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Gamesradar

