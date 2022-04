Dying Light 2: New Game Plus, Fotomodus und mehr bestätigt – Release bis Ende April

Update: Techland hat mitgeteilt, dass das geplante Update mit New Game Plus und weiteren Neuerungen bis Ende des laufenden Monats veröffentlicht wird. Damit erwartet euch laut der Angabe der Entwickler eines der bisher größten Patches. Neben neuen Features sollen ebenfalls einige Korrekturen vorgenommen werden.

Our team is working hard on patch 3 for DL2 Stay Human.

It will be one of the biggest patches we’ve released so far. Apart from many fixes for both multi and single-player mode, it will also introduce a New Game+ mode, giving you more reasons to re-visit The City.(1/2)

— Dying Light (@DyingLightGame) April 5, 2022