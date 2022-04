Fall Guys: Neuer PS4-Launcher und Gratis-DLC stehen bereit

Anfang März gaben die Verantwortlichen von Epic Games die Übernahme der „Fall Guys: Ultimate Knockout“-Macher von Mediatonic bekannt. Wie es kurz nach der Übernahme hieß, geht mit dem Ganzen ein neuer Launcher einher, der in wenigen Wochen zum Pflichtprogramm avanciert.

Mit dem neuen Launcher, der ab sofort auf der PlayStation 4 zur Verfügung steht, geht „Fall Guys: Ultimate Knockout“ in das Ökosystem von Epic Games über. Der alte Launcher kann nicht mehr heruntergeladen werden und wird aus dem PlayStation Store entfernt, um Verwirrungen zu vermeiden. Gespielt werden kann „Fall Guys: Ultimate Knockout“ aktuell noch mit beiden Launchern.

Ab dem 9. Mai 2022 wird die Unterstützung des alten Launchers jedoch eingestellt. Spätestens dann wird die Umstellung auf die neue Version Pflicht.

Begleitet wurde der Release des neuen Launchers von einem kostenlosen Skin in Form eines Retro-Hais. „Fall Guys stellt im PlayStation Store auf einen neuen Launcher um, daher werden wir den alten Launcher im PlayStation Store entfernen, um Verwirrung zu vermeiden. Lade das Spiel erneut aus dem neuen Fall Guys Launcher im PlayStation Store herunter + hol dir dein kostenloses Retro Shark-Kostüm“, so die Entwickler.

Abschließend versprechen die Verantwortlichen von Mediatonic und Epic Games, dass der Umstieg auf den neuen Launcher so unkompliziert wie möglich gestaltet wurde, damit die „Fall Guys: Ultimate Knockout“-Community das Spiel auch weiterhin ohne Probleme genießen kann.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität zudem auf der PlayStation 5 gespielt werden.

