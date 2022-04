God of War Ragnarök: Sound-Designer deutet eine neue Spielmechanik an

Zur Zeit arbeiten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios fieberhaft an der Fertigstellung des Action-Adventures „God of War: Ragnarök“, das für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 entsteht.

Klammern wir die Tatsche, dass das neue Abenteuer von Kratos und Atreus in den vergangenen Wochen gleich mehrfach für eine Veröffentlichung in diesem Jahr bestätigt wurde, einmal aus, wurde es zuletzt recht still um „God of War: Ragnarök“. Für neuen Gesprächsstoff sorgt aktuell Beau Anthony Jimenez, der sein Geld als Sound-Designer bei den PlayStation Studios verdient.

Wie der Sound-Designer nämlich andeutete, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen in „God of War: Ragnarök“ über eine komplett neue Spielmechanik freuen.

Näher ins Detail ging Jimenez aus nachvollziehbaren Gründen allerdings nicht und sprach lediglich davon, dass die neue Mechanik die Community ähnlich überraschen wird, wie es seinerzeit bei der Axtwurf-Mechanik aus „God of War“ (2018) der Fall war. „Ich freue mich sehr darauf, dass die Spieler ähnlich auf das reagieren, was wir uns für God of War: Ragnarök ausdenken. Es genügt zu sagen, dass die Arbeit eine tolle Zeit war“, so der Sound-Designer weiter.

„God of War: Ragnarök“ entsteht derzeit unter der Aufsicht des neuen Game-Directors Eric Williams, der uns bereits im vergangenen Jahr auf ein spektakuläres Finale einstimmte. So möchten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios die Geschichte um die nordische Saga mit „God of War: Ragnarök“ abschließen und euch zum Ende mit der einen oder anderen Überraschung konfrontieren.

Wann mit der Enthüllung weiterer Details und handfester Spielszenen zu rechnen ist, wurde bisher nicht verraten.

So excited for players to react similarly to what we’re cooking up on God of War: Ragnarök.

Suffice to say, work has been a blast😊 https://t.co/n1CWGjwdgq

— Beau Anthony Jimenez (@thebeauanthony) April 2, 2022