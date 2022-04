Haunted Chocolatier: Keine Angst vor Ähnlichkeiten zu Stardew Valley

2016 hat „Stardew Valley“ einen wahren Hype um Pixel-Farm-Spiele ausgelöst. Dem Indie-Spiel folgten viele weitere Titel nach. Doch kaum eines ist so beliebt wie das Erstlingswerk von Eric „ConcernedApe“ Barone.

Nun arbeitet ConcernedApe an seinem zweiten Spiel „Haunted Chocolatier“ und ist sich bewusst, dass auch dieser Titel wohl immer mit „Stardew Valley“ verglichen werden wird. In einem Livestream sprach der Entwickler nun über den Druck des sogenannten „Sophomore Slump“ und dass er keine Angst davor hat, dass „Haunted Chocolatier“ zu sehr „Stardew Valley“ ähnelt.

„Viele Dinge in Stardew Valley sind wie sie sind, weil es einfach Sinn macht“

Eric „ConcernedApe“ Barone hat sich kürzlich in einem Livestream mit Reason Studios zusammengetan, den Entwicklern der Musiksoftware, mit der er den gesamten Soundtrack von „Stardew Valley“ erstellt hat. Dabei beantwortete er auch einige Fragen, besonders zum Erfolg des Farm-Spiels und welchen Druck dies für „Haunted Chocolatier“ bedeutet. Dabei brachten die Moderatoren den sogenannten „Sophomore Slump“ zur Sprache. Damit wird ein Phänomen in der Musik oder im Filmgeschäft bezeichnet, bei dem das Zweitwerk nicht an den Erfolg des Erstlings anknüpfen kann.

„Ich kann das bis zu einem gewissen Grad mit der Arbeit an Haunted Chocolatier nachvollziehen“, so Barone. „Das ist ein Spiel, das zu diesem Zeitpunkt sehr stark im Schatten von Stardew Valley steht und mit diesem verglichen wird. Ich kann nicht anders, als an Stardew Valley zu denken, wenn ich dieses Spiel mache. Das äußert sich dann in Dingen wie „Oh, das kann ich nicht machen. Es ist zu sehr wie Stardew Valley“. Aber dann sind viele Dinge in Stardew Valley so, wie sie sind, weil es einfach Sinn macht. Es wäre dumm, es anders zu machen.“

In der letzten Zeit mache er sich nicht mehr so viele Gedanken um die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen, so Barone in dem Livestream. „Wenn das bedeutet, dass vieles in Stardew Valley perfekt war und nicht geändert werden muss, dann werde ich es einfach so machen und mir keine Gedanken darüber machen. Wenn die Leute sagen, es sei eine Kopie von Stardew Valley, dann soll es so sein. Was habt ihr denn erwartet? Dass ich ein Sportspiel oder ein Rennspiel entwickle? Das ist einfach das, was ich mache.“

Quelle: PC Gamer

