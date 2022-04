Sony Interactive Entertainment: Übernahme eines japanischen Publishers geplant?

Schon kurz nach der 3,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Bungie Anfang des Jahres wurde Sony Interactive Entertainment mit weiteren Übernahmen in Verbindung gebracht.

Ende der vergangenen Woche bezog auch PlayStation-Boss Jim Ryan Stellung zu den Berichten und bestätigte, dass sein Unternehmen in der Tat an den nächsten Übernahmen arbeitet. Ergänzend dazu erreichten uns heute Gerüchte, in denen die Rede davon ist, dass Sony Interactive Entertainment dieses Mal kein Entwicklerstudio, sondern stattdessen einen kompletten Publisher ins Auge gefasst haben könnte. Laut den angeblichen Insider-Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen, wird die Übernahme „nicht in den Zuständigkeitsbereich und die Gerichtsbarkeit der USA fallen“.

Dies dürfte darauf hindeuten, dass die mögliche Übernahme einen japanischen Publisher betrifft. Ein konkreter Name wurde nicht genannt. Allerdings berichten die Quellen weiter, dass sich die Gerüchte um die Übernahme auf ein Unternehmen beziehen, „das über zahlreiche Marken verfügt und derzeit mit internen Problemen zu kämpfen hat“.

Die Gerüchteküche schießt sich auf die üblichen Verdächtigen ein

Entsprechen die Angaben der vermeintlichen Insider-Quellen den Tatsachen, dann werden wir es hier mit einem „großen Deal“ zu tun haben, der sich allerdings nicht mit der Größenordnung der knapp 69 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im vergangenen Jahr vergleichen lässt. Die Gerüchteküche schießt sich derweil auf die üblichen Verdächtigen in Form von Capcom oder Konami ein.

Ein weiterer Kandidat, der immer wieder ins Gespräch gebracht wird, wären die „Final Fantasy“-Macher von Square Enix. Hierbei dürften wir es aufgrund der Größe von Square Enix aber wohl mit einer Übernahme zu tun haben, von der Sony Interactive Entertainment aus finanziellen Gründen Abstand nimmt.

Wann mit der offiziellen Bestätigung beziehungsweise Ankündigung der Übernahme zu rechnen ist, ist noch unklar. Laut den nicht näher konkretisierten Quellen soll die Übernahme jedoch „eher früher als später bekannt gegeben werden“. Was auch immer das in der Praxis heißen mag. Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

