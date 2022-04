Tomb Raider: Neues Spiel auf Unreal Engine 5-Basis bestätigt

Crystal Dynamics hat bestätigt, dass das nächste „Tomb Raider“-Spiel in Arbeit ist. Bei der Entwicklung setzen die Macher auf die Vorzüge der Unreal Engine 5, die in der finalen Version für Entwickler freigegeben wurde.

Dallas Dickinson, General Manager der „Tomb Raider“-Franchise bei Crystal Dynamics, verkündete die Neuigkeiten am Dienstag – zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuesten Spieleentwicklungs-Engine von Epic.

„Deshalb freuen wir uns, heute bekannt geben zu können, dass wir mit der Entwicklung unseres nächsten Tomb Raider-Spiels auf Basis der Unreal Engine 5 begonnen haben“, so Dickinson. „Unser Ziel ist es, die Grenzen der Wiedergabetreue zu überschreiten und ein qualitativ hochwertiges, filmisches Action-Adventure zu liefern, das die Fans von Crystal Dynamics und der Tomb Raider-Franchise verdient haben.“

Schon in einem Video zum 25-jährige Jubiläum der Franchise verriet das Unternehmen, dass das nächste Abenteuer von Lara Croft die Zeitlinien der ursprünglichen „Tomb Raider“-Spiele von Core Design und der eigenen Reboot-Trilogie „vereinen“ soll. Allerdings wurde den Fans nahegelegt, dass die Veröffentlichung des neuen „Tomb Raider“ nichts ist, das in naher Zukunft passieren wird.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That’s why we’re proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022