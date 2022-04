AI The Somnium Files – nirvanA Initiative: Neuer Gameplay-Trailer stimmt auf das Detektivabenteuer ein

Mit "AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative" wird in wenigen Monaten eine neue Visual Novel in den Handel kommen. Ein Gameplay-Trailer zeigt bereits, was euch bei der Aufklärung der Serienmorde erwarten wird.

Im kommenden Sommer wird mit „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ die neueste Visual Novel aus dem Hause Spike Chunsoft auf den Markt kommen. Nun haben die Verantwortlichen einen offiziellen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns bereits einen Eindruck von dem Abenteuer vermittelt.

Kostenlose Kostüme für begrenzte Zeit

Darüber hinaus wurde ein zeitlich begrenzter Zusatzinhalt angekündigt, der in den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung kostenlos zum Download bereitstehen wird. Dabei handelt es sich um zwei Kostümsets (3-Pattern T-Shirt, Hot Dog) für Aiba und Tama. Dementsprechend sollte man auch hier schnell zuschlagen, wenn man sich „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ kauft.

In der neuen Visual Novel geht es im Übrigen um einen Körper, der unter mysteriösen Umständen wieder aufgetaucht ist. Sechs Jahre zuvor hatte man die rechte Hälfte eines Körpers gefunden, wobei die linke Hälfte bis zu diesem schicksalshaften Tag nie gefunden wurde. Doch ist sie nach all den Jahren ohne Anzeichen des Verfalls entdeckt worden. Deshalb werden der neu eingesetzte Special Agent Mizuki und seine KI-Partnerin Aiba an den Fall gesetzt, um die bizarren Halbkörper-Serienmorde aufzuklären.

„AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ erscheint am 24. Juni 2022 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Hier ist der neueste Trailer:

