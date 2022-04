Call of Duty x Alpha Industries: Exklusive Bomberjacke für 300 Dollar verfügbar

Neues Oberteil benötigt? Alpha Industries bietet jetzt eine exklusive Bomberjacke im "Call of Duty"-Look an. Günstig ist das Kleidungsstück jedoch nicht.

Activision Blizzard und Alpha Industries sind eine Kooperation eingegangen, um eine Bomberjacke im „Call of Duty“-Look zu kreieren. Dabei handelt es sich um ein spezielles Exemplar der B-15 Bomberjacke. Dieses traditionelle Modell wurde schon im Zweiten Weltkrieg von US-amerikanischen Kampfpiloten getragen.

Optisch ist die Jacke an den aktuellen Ableger „Call of Duty: Vanguard“ angelehnt. Auf der Rückseite ist der großflächige Schriftzug „No Guts, No Glory“ zu sehen. Heißt sinngemäß übersetzt: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vorne ist wiederum das Logo der Task Force One erkennbar. Die Innenseite enthält übrigens die aktuelle „Warzone“-Karte Caldera, die im Dezember 2021 ihr Debüt feierte.

Im Vergleich zur normalen B-15-Variante ist dieses Sondermodell eng geschnitten (Passform: Slim Fit). Die einzig verfügbare Farbe ist das Bomberjacken-typische Khakigrün.

Gutscheincode für Call of Duty als Bonus

Wer Interesse hat, muss tief in die Tasche greifen. Ganze 300 Dollar müssen gezahlt werden, um eines der limitierten Exemplare zu ergattern. Als Bonus für den Kauf gibt es einen Ingame-Code, mit dem das Flyboy-Bundle freigeschaltet werden kann. Enthalten sind ein Operator mit der thematisierten Bomberjacke und weitere kosmetische Items. Dieses Bundle ist neben „Vanguard“ auch in „Warzone“ verfügbar. Normalerweise zahlt ihr dafür 1100 CoD-Punkte. Umgerechnet sind das etwa zehn Euro.

Meldungen zu ähnlichen Kooperationen:

Hier geht es zum offiziellen Shop-Eintrag. Nachfolgend ein paar Bilder von der „Call of Duty“-Bomberjacke. Gefällt sie euch?

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Call of Duty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren