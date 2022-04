The Witcher 4: CD Projekt RED erläutert die Vorteile der Unreal Engine 5

Vor wenigen Wochen hatte CD Projekt RED bekanntgegeben, dass man an einem neuen Abenteuer im „The Witcher“-Universum arbeitet. Dabei hatte man auch bestätigt, dass man von der RED Engine auf die Unreal Engine 5 wechseln wird, um ein technisches Desaster wie „Cyberpunk 2077“ nicht noch einmal geschehen zu lassen.

Stabiler, schneller, besser

Am gestrigen Abend hat Epic Games die Unreal Engine 5 nach dem „State of Unreal“-Event offiziell veröffentlicht. Im Rahmen dessen kam auch auch CD Projekt REDs Chief Technical Officer Pawel Zawodny zu Wort, der noch einmal erläuterte, warum man auf die neue Engine wechselt. Demnach würden die Updates der Unreal Engine 5 bei der Entwicklung von Open-World-Spielen behilflich sein. So sagte Zawodny:

„Dies öffnet ein neues Kapitel für uns, in dem wir wirklich sehen möchten, wie unsere Erfahrung in der Erschaffung von Open-World-Spielen mit der Ingenieurskraft von Epic verbunden wird.“

Im Weiteren sprach Game Director Jason Slama über die Herausforderungen, die die Open-World-Spiele für Entwickler mit sich bringen. Durch die Unreal Engine 5 sollte man sie fortan besser bewältigen können:

„Die Möglichkeiten der Dinge, die schiefgehen können, oder die Szenarien, die man bedenken muss, sind exponentiell höher als in linearen Spielen. Die Spieler können in jede Richtung gehen, in die sie möchten; sie können die Inhalte in jeglicher Reihenfolge absolvieren, die sie möchten. Zumindest theoretisch. Um dies wirklich auf den Punkt zu bringen, benötigt man eine wirklich stabile Umgebung, in der man Änderungen mit einem hohen Maß an Vertrauen daran vornehmen kann, dass es nicht irgendwann an 1600 anderen Stellen auseinanderbricht.“

Des Weiteren kann CD Projekt RED schneller als zuvor neue Versionen und Prototypen erstellen. Dadurch hat man mehr Zeit zur Verfügung, um neue Ideen auszuprobieren. Dementsprechend kann man nur hoffen, dass sich die Entwickler schnell an die neue Engine gewöhnen und das bestmögliche Produkt auf den Markt bringen.

Soak in more information on why @CDPROJEKTRED has chosen to use #UE5 to build new open-world games, including a new saga for The Witcher! 😻 pic.twitter.com/IVKFKljwf7 — Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022

Quelle: GameSpot

