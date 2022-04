Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition: Der offizielle Trailer zum Launch des Remasters

Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition:

Ab sofort ist die "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum heutigen Release darf der obligatorische Trailer zum Launch natürlich nicht fehlen.

Die "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" ist ab sofort erhältlich.

Mit der heute veröffentlichten „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ feiert der beliebte PlayStation-Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1999 ein Comeback.

Um Lust auf mehr zu machen und noch unentschlossene Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu ködern, stellte Square Enix passend zum heutigen Release den offiziellen Launch-Trailer zur „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ bereit. In dem neuen Trailer wird kurz auf die Hauptcharaktere und die Geschichte des Rollenspiels eingegangen.

Related Posts

Die technisch überarbeitete Neuauflage umfasst zum einen das bekannte Hauptspiel in einer aufpolierten Version. Darüber hinaus ist im Westen erstmals die bisher nur in Japan veröffentlichte Vorgeschichte „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ in Form einer Audio-Novell enthalten.

Welche technischen Verbesserungen im Rahmen der für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlichen „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die offizielle Übersicht.

Die Verbesserungen der Neuauflage

In HD aufpolierte 3D-Modelle

Verbesserte Charaktergrafiken

Qualitativ hochwertigere Hintergrundmusik

Gegnerkämpfe können an- und ausgeschaltet werden

Hintergrundfilterfunktion

Kampfverbesserungsfunktion zur Vereinfachung von Kämpfen

Autokampffunktion

Möglicher Wechsel zwischen nachgebauter Pixelschriftart und HD-Schriftart

Anpassbare Bildschirmauflösung

Weitere Meldungen zu Chrono Cross.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren