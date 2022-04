PlayStation Store: Top-Downloads im März 2022 – auf PS5 führt Gran Turismo 7

Wie jeden Monat enthüllte Sony Interactive Entertainment die vergangenen Top-Downloads im PlayStation Store. Der Blick auf die unten aufgeführten Listen zeigt, welche Spiele im März am gefragtesten waren.

Die meistgekauften März-Spiele des PlayStation Stores sind bekannt. Wie auch sonst veröffentlichte Sony acht Listen, die sich auf die Plattform und den Kontinent beziehen. Free-2-Play-Spiele werden separat aufgeführt.

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf den europäischen Raum. Auf der PS5 war die Rennsimulation „Gran Turismo 7“ am gefragtesten, während die PS4-Platzierungen von „FIFA 22“ angeführt werden. Bei den VR-Spielen befindet sich wie immer „Beat Saber“ an der Spitze. In der F2P-Kategorie war einmal mehr „Fortnite“ das beliebteste Spiel.

PlayStation 5

Gran Turismo 7 Grand Theft Auto V Elden Ring WWE 2K22 FIFA 22 F1 2021 Tiny Tina’s Wonderlands Star Wars Jedi: Fallen Order Horizon Forbidden West Assassin’s Creed Valhalla It Takes Two Among Us NBA 2K22 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Cyberpunk 2077 Ghostwire: Tokyo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Sifu Far Cry 6 Dying Light 2: Stay Human

PlayStation 4

FIFA 22 Gran Turismo 7 Elden Ring F1 2021 Minecraft Grand Theft Auto V WWE 2K22 Fall Guys: Ultimate Knockout Assassin‘s Creed IV: Black Flag NBA 2K22 Among Us Star Wars: Battlefront II The Last of Us Part II Assassin‘s Creed Valhalla Need for Speed Heat The Forest Star Wars Jedi: Fallen Order Horizon Forbidden West Cuphead Die Sims 4

PlayStation VR

Beat Saber Job Simulator Astro Bot: Rescue Mission Marvel‘s Iron Man VR Superhot VR Batman: Arkham VR Swordsman VR Stride Creed: Rise to Glory Surgeon Simulator: Experience Reality

Free-2-Play

Fortnite Apex Legends Call of Duty: Warzone Rocket League Rec Room Bleach: Brave Souls Anime Game eFootball 2022 PUBG: Battlegrounds Genshin Impact Destiny 2

In Nordamerika sehen die Platzierungen ein wenig anders aus. Hier belegt auf der PS5 „Elden Ring“ statt „Gran Turismo 7“ den ersten Platz. Und auch die meisten PS4-Spieler haben sich für das Soulslike-RPG entschieden. Bei den VR- und F2P-Spielen haben wiederum auf beiden Kontinenten die gleichen Spiele dominiert.

Quelle: PlayStation Blog

