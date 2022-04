PowerUp Acquisition: Ex-PlayStation-CEO Tretton plant die Übernahme einer Spielefirma

Aktuell arbeitet Jack Tretton, der seinerzeit den Posten des Präsidenten bei PlayStation USA bekleidete, als CEO von PowerUp Acquisition. Wie Tretton in einem Interview bestätigte, plant er mit seinem Unternehmen die Übernahme einer Spielefirma. Ob ein Studio oder ein Publisher übernommen werden soll, wird laut Tretton die Zeit zeigen.

Den meisten unter euch wird Jack Tretton sicherlich noch als Präsident von PlayStation USA und aufgrund seiner E3-Präsentationen ein Begriff sein.

Den Posten des US-PlayStation-Oberhaupts bekleidete Tretton zwischen 2006 und 2014. Mittlerweile arbeitet er als CEO bei PowerUp Acquisition. Eine sogenannte „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC), die es Investoren ermöglicht, ihr Geld direkt in bestimmte Märkte zu investieren. Im Fall von PowerUp Acquisition in den Videospielmarkt. Wie Tretton in einem Interview bestätigte, plant sein Unternehmen die Übernahme einer Spielefirma.

Ob ein Studio oder ein Publisher übernommen werden soll, bleibe abzuwarten. Fest steht laut Tretton lediglich, dass mögliche Übernahmekandidaten in das Budget von PowerUp Acquisition passen müssen. Dieses liege bei ein bis zwei Milliarden US-Dollar.

Sanierungsprojekte sollen vermieden werden

Alleine im Februar soll PowerUp Acquisition rund 250 Millionen US-Dollar für Investitionen zusammengetragen haben. Dadurch war man in der Lage, den ursprünglichen Plan, die Übernahme einer Spielefirma innerhalb von 18 Monaten abzuschließen, auf 15 Monate zu reduzieren. „Die Tatsache, dass wir bereit waren, auf 15 Monate zu gehen und den Pot für Investoren zu versüßen“, sagte Tretton. „Ich denke, das war ein Hinweis darauf, dass wir uns sehr sicher waren, dass es da draußen eine Reihe enormer Ziele gibt, die wir landen könnten.“

Laut Tretton suchen die Verantwortlichen von PowerUp Acquisition nach Entwicklern oder Publishern, bei denen intern wenn möglich alles rund läuft. An Übernahmekandidaten, die zunächst wieder auf Kurs gebracht werden müssten, habe sein Unternehmen hingegen kein Interesse. Welche Firmen man ins Auge gefasst hat, verriet Tretton nicht.

Eigenen Angaben zufolge hat Tretton mehr Interesse an klassischen Videospielfirmen, während die Investoren von PowerUp Acquisition dem nach wie vor hitzig diskutierten NFT- und Kryptowährungsspielsektor durchaus offen gegenüberstehen.

Quelle: Axios

