The Last of Us: Neue Bilder vom Set der HBO-Serie

Bekanntermaßen arbeitet HBO derzeit am einer TV-Serie zu "The Last of Us". Um euch die Wartezeit bis zum Start der TV-Serie ein wenig zu versüßen, wollen wir euch die frischen Eindrücke vom Set natürlich nicht vorenthalten.

"The Last of Us": HBO arbeitet an einer TV-Serie.

Nach zwei erfolgreichen Videospielen unternimmt die beliebte „The Last of Us“-Marke bald einen Abstecher in die Welt der TV-Serien. Realisiert wird das Projekt von HBO.

Aktuell sind das Team von HBO und die verschiedenen Darsteller mit den Dreharbeiten beschäftigt, die seit einer Weile im kanadischen Calgary stattfinden. Da die Dreharbeiten recht öffentlich über die Bühne gehen, erreichten uns in den letzten Wochen immer wieder Eindrücke vom Set. So auch in dieser Woche. Wie gehabt haben wir die neuen Bilder unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Erwartungen der Fans sollen erfüllt werden

Läuft alles wie geplant, dann erfolgt der TV-Start der „The Last of Us“-Serie im kommenden Jahr. Die Geschichte der ersten Staffel wird sich auf die Geschehnisse des originalen „The Last of Us“-Titels aus dem Jahr 2013 konzentrieren. Gleichzeitig möchten die Autoren die Gelegenheit nutzen, um näher auf die Geschichten weiterer Charaktere einzugehen und euch einen alternativen Blick auf das „The Last of Us“-Universum zu ermöglichen.

Geht es nach Pedro Pascal, dem Darsteller des Protagonisten Joel, dann wird die TV-Serie auch langjährige Fans der Videospielvorlage zufriedenstellen. „Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und es macht so viel Spaß und ist etwas völlig Neues für mich und eine großartige Gelegenheit, meinen Fans eine andere Seite von mir zu zeigen“, so Pascal in einem Interview.

„Ich denke, die Adaption ist mehr als fähig, mit dem Spiel mitzuhalten. Ich habe absolut keine Zweifel, dass wir Fans und neue Zuschauer nicht enttäuschen werden.“

