Yurukill – The Calumniation Games: Story-Trailer zur mörderischen Visual Novel

Mord, Mysterien und mächtige Mecha-Action: Diese skurrile Mischung erwartet euch in "Yurukill: The Calumniation Games", einer wirklich ungewöhnlichen Visual Novel. Hier werden sechs Verbrecher und ihre fünf Opfer in einen Vergnügungspark gesperrt, in dem sie Rätsel lösen und um ihre Freiheit kämpfen müssen.

Mysteriöse Massenmörder, kreative Killer und schaurige Stalker: Was nach den Insassen eines Hochsicherheitsgefängnis klingt, entpuppt sich als die Truppe an Hauptcharakteren, die euch in „Yurukill: The Calumniation Games“ erwartet.

Die skurrile Mischung aus Visual Novel und Bullet-Hell-Shoot-‚em-Up entführt euch in einen verworrenen Vergnügungspark, wo euch eine maskierte Dame gefangen hält. Um ihren Klauen zu entkommen, müsst ihr euch gut überlegen, wem ihr vertraut und wen ihr lieber hinters Licht führt.

Yurukill – The Calumniation Games: Mord und Mysterien treffen auf Mecha-Action

Wie das in Aktion aussieht, zeigt der frisch veröffentlichte Story-Trailer und vertieft dabei zusätzlich die eben angeschnittene Geschichte: Ihr schlüpft nämlich in die Rolle von Sengoku Shunju, einem Häftling, der angeblich wegen 21 Morden zur mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wurdet.

Natürlich seid ihr eigentlich unschuldig und wollt das auch beweisen. Die Gelegenheit dazu gibt euch besagte Maskendame, die euch auf einen Jahrmarkt einlädt, wo sie euch die Chance auf Freiheit verspricht. Doch ihr seid nicht allein bei diesem Abenteuer.

Euch begleitet Rina Azami, die euch des Mordes an ihrer Familie beschuldigt. Außerdem hat die maskierte Dame noch weitere Pärchen von Verbrechern und Opfern eingeladen, sodass ihr insgesamt mit elf Personen durch den trügerischen Vergnügungspark stolpert.

Es entbrennt ein Kampf zwischen Verbrechern und Opfern, bei dem natürlich nur eine Seite gewinnen und ihr Ziel erreichen kann. Um heil davonzukommen, gilt es Rätsel zu lösen und die zahlreichen Attraktionen des sogenannten „Yurukill Land“ zu untersuchen.

Zusätzlich zum Visual Novel-Gameplay erwarten euch überraschenderweise Shoot-‚em-Up-Passagen, bei denen ihr in einen gewaltigen Mechanismus steigt und den tödlichen Kugelhagel überstehen müsst.

„Yurukill: The Calumniation Games“ erscheint bei uns in Europa am 8. Juli für die PlayStation 4 und 5 sowie die Nintendo Switch. Eine Veröffentlichung für den PC via Steam ist geplant, steht aber noch aus.

