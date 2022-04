Intellivision Amico: Das endgültige Aus? Vorbestellungen werden offenbar storniert

In den vergangenen Monaten wurde der Launch der Casual- und Retro-Konsole Intellivision Amico immer wieder verschoben. Erschwerend kam hinzu, dass sich zuletzt die Hinweise auf ein mögliches Aus des Projekts verdichteten.

Beispielsweise startete Intellivision Entertainment zuletzt eine weitere Finanzierungskampagne, mit der ursprünglich fünf Millionen US-Dollar generiert werden sollten. Allerdings scheiterte die Kampagne krachend und ging mit 54 Investoren, die 58.000 US-Dollar beisteuerten, zu Ende. Und dann wären da ja auch noch die Unterlagen der Securities and Exchange Commission (kurz: SEC), die explizit vor Investitionen in das Projekt warnte, da das „Intellivision Amico möglicherweise niemals das Licht der Welt erblickt, wodurch ein kompletter Ausfall aller getätigten Investitionen droht“.

Aktuellen Meldungen zufolge scheinen die Experten der Securities and Exchange Commission Recht zu behalten. Wie mehrere GameStop-Kunden berichten, wurden ihre Vorbestellung nämlich auf Wunsch von Intellivision Entertainment stroniert.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

„Sehr geehrter [Kundenname]“, heißt es beispielsweise in einer entsprechenden E-Mail. „Aufgrund einer Lieferantenstornierung können wir Ihre Bestellnummer [Nummer] nicht ausführen. Wir werden Ihre Bestellung stornieren und Ihnen werden keine Kosten in Rechnung gestellt.“ Wie die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle berichten, haben wir es bei dieser E-Mail keineswegs mit einem Einzelfall zu tun, da noch weitere Kunden von einer Stornierung ihrer Intellivision Amico-Vorbestellung berichten.

Ein weiterer Kunde: „Ich habe heute (am 7. April) einen Anruf von GameStop bekommen. Sie erstatten die Anzahlungen auf das Amico zurück.“ Ein Mitarbeiter von GameStop wiederum wird folgendermaßen zitiert: „Ich rufe nur wegen Ihrer Reservierung für ein exklusives Intellivision Amico Galaxy Purple bei GameStop an. Ich möchte Sie nur wissen lassen, dass GameStop darüber informiert wurde, dass sie das Produkt nicht mehr veröffentlichen werden und es vollständig storniert wurde.“

Um den Gerüchten um das mögliche Aus entgegenzutreten, veröffentlichte Intellivision Entertainment kürzlich noch ein ausführliches Video zur Familien-Konsole. In wie weit für das früh in Schieflage geratene Projekt noch Hoffnung besteht, bleibt abzuwarten. So steht ein offizielles Statement zur aktuellen Entwicklung nämlich noch aus.

