Need for Speed 2022: Umsetzungen für PS4 & Xbox One eingestellt?

Need for Speed 2022:

Wie Gamesbeats Jeff Grubb berichtet, wird der diesjährige Ableger der "Need for Speed"-Reihe im Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Darüber hinaus möchte er in Erfahrung gebracht haben, dass sich Criterion Games und EA dazu entschlossen haben, die Arbeiten an den PS4- und Xbox One-Versionen einzustellen.

Erscheint "Need for Speed 2022" nur noch für die neuen Konsolen?

Wie wir wissen, wurde der neueste Ableger der langlebigen „Need for Speed“-Reihe von 2021 auf dieses Jahr verschoben, da die Entwickler von Criterion Games zwischenzeitlich bei der Entwicklung des Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“ aushelfen mussten.

In seiner Premium-Show „Grubbsnax“ ging Gamesbeat-Journalist Jeff Grubb noch einmal auf das neue „Need for Speed“ ein und wies darauf hin, dass das Rennspiel weiterhin für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist – genauer gesagt im November. Grubb dazu: „Need for Speed kommt dieses Jahr noch … das stimmt, das Spiel sollte im November erscheinen.“

Da es sich bei „Need for Speed“ um einen der wichtigsten EA-Titel des Jahres 2022 handeln wird, dürfte eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft sicherlich nur die wenigsten überraschen.

Release nur noch für die Current-Gen?

Gleichzeitig möchte Grubb in Erfahrung gebracht haben, dass Rennspielfans auf der PlayStation 4 und der Xbox One leer ausgehen werden, da sich Criterion Games und Electronic Arts aus nicht näher genannten Gründen dazu entschlossen haben sollen, „Need for Speed 2022“ nur noch für den PC und die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu veröffentlichen. Ein Schritt, von dem das Rennspiel technisch profitieren könnte, da keine Rücksicht mehr auf die alten Konsolen genommen werden muss.

Weitere Meldungen zu Need for Speed 2022:

„Wenn Sie ein Need for Speed-Fan sind, der eine Next-Gen-Konsole gekauft hat, hier sind einige Neuigkeiten: Es ist nur die nächste Generation. Sie stellen nur auf Next-Gen um“, führte Grubb diesbezüglich aus. Eine offizielle Stellungnahme zu den Angaben von Grubb steht allerdings noch aus.

Sollten EA oder Criterion Games den Verzicht auf die Xbox One- und PlayStation 4-Versionen offiziell bestätigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Need for Speed 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren