Bungie: Kommt jetzt eine animierte Destiny-Show?

Mit Sony als Partner will der Entwickler Bungie sein geistiges Eigentum auch über Videospiele hinaus verwenden. Nun sucht das Studio einen Senior Producer mit Erfahrung in Animation.

Ende Januar überraschte Sony mit der Nachricht, den Entwickler Bungie aus Seattle, Washington übernehmen zu wollen. Bungie wird dabei ein unabhängiges Multiplattform-Studio bleiben und beide Seiten sollen von der jeweiligen Erfahrung des anderen profitieren.

Während es Sony wohl vor allen Dingen um Bungies Erfolg in der Live-Service-Sparte gehen dürfte, soll Bungie wohl an der Vermarktung des eigenen geistigen Eigentums interessiert sein. Laut Sonys CFO Hiroki Totoki soll Bungie seine IPs auch über die Videospiele hinaus erweitern wollen.

Bungie sucht einen Senior Linear Media Producer

Wie es aussieht, scheint sich das Studio auch weiter auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Bungie hat unlängst eine neue Stellenanzeige veröffentlicht, in der ein „Senior Producer – Destiny Linear Media“ gesucht wird. Der neue Mitarbeiter soll den „Destiny-IP-Genehmigungsprozess für alle extern entwickelten linearen Mediengeschichten erstellen, verwalten und steuern“. In seiner Aufgabe soll der neue Producer das Franchise in neue Kategorien erweitern, darunter TV, Filme, Bücher, Comics und Audioformate.

Interessant wird die Stellenanzeige jedoch bei dem Abschnitt „erforderliche Fähigkeiten“. Dort listet das Studio „Erfahrung mit lizenzierten Produkten und/oder Animation, Drehbuchentwicklung oder aktuellen Programmen“ auf. Zudem sollte der Bewerber ein „tiefes Verständnis von Destiny und seiner Welt“ haben.

Bungie stellt bereits seit einiger Zeit Personal für eine mögliche Film- und Fernsehen-Sparte ein. So wurde im Februar bekannt, dass das Studio Derick Tsai als Head of Development für „Destiny Universe Transmedia“ anheuern konnte. Tsai war vorher bei Riot Games angestellt und hat dort unter anderem an den Animated Shorts für „League of Legends“ gearbeitet.

Quelle: Bungie, VGC, GameRant

