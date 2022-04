PS Plus im April: Das bieten die neuen „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5

Natürlich möchten wir euch auch im April einmal mehr die neuen „Gratis-Spiele“ für PlayStation Plus-Abonnenten vorstellen. In diesem Monat dürft ihr drei frische Games ohne etwaige zusätzliche Kosten herunterladen. Was ihr von diesen Titeln erwarten dürft, das möchten wir uns gemeinsam mit euch nachfolgend etwas näher ansehen.

Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5)

Spielzeit: –

Den Anfang macht das Multiplayer-Stealth-Game „Hood: Outlaws & Legends“, das sich lose an der Sage rund um den berühmten Helden Robin Hood orientiert. Anfangs entscheidet ihr euch entweder für die Rolle des berühmte Diebs oder ihr zieht als einer seiner Verbündeten in den Kampf. Es gibt unterschiedliche Charakterklassen, von denen jede ein einzigartiges Talent besitzt, das ihr klug mit denen eurer Mitstreiter kombinieren müsst. In jeder Runde treten zwei Viererteams gegeneinander an und wetteifern um einen Tresorschlüssel sowie den damit erreichbaren Schatz.

Allerdings spielt ihr nicht nur gegen andere menschliche Spieler, sondern ebenfalls gegen die KI. In den Levels lauern nämlich diverse Wachen auf unachtsame Diebe, um diese gnadenlos in die Mangel zu nehmen. Solltet ihr einmal entdeckt werden, riegeln eure KI-Feinde das entsprechende Areal ab, was natürlich eure Möglichkeiten einschränkt. Erschwerend kommt hinzu, dass eure Position auf der Karte der Gegner angezeigt wird. Auf diese Weise kommt eine angenehm taktische Note in Raubzüge, was dazu animiert, den perfekten Coup zu landen.

Obwohl es großen Spaß macht, den perfekten Diebeszug durchzuziehen, leidet das Spiel bereits seit seinem Release unter einer recht überschaubaren Community. Es könnte also schwierig werden, genug Mitspieler zu finden. Doch wer weiß, vielleicht findet das Multiplayer-Game durch die PS Plus-Integration neues Leben. Hier erwartet euch ein erfrischend anderes Online-Spiel, das euch mit seinen Gameplay-Stärken in seinen Bann ziehen kann. Vorausgesetzt, ihr seid gewillt, dem Titel eine Chance zu geben, euch von seinen Qualitäten zu überzeugen.

Slay the Spire (PS4)

Spielzeit: ~11 Stunden (Story); ~212 Stunden (komplett)

Das außergewöhnlichste PlayStation Plus-Game diesen Monat ist derweil sicherlich „Slay the Spire“, das sich seit seinem Release einen Namen als Geheimtipp erarbeitet hat. Ein Grund hierfür ist unter anderem der spezielle Genre-Mix, denn der Titel kombiniert ein Deckbuilding-Game mit Elementen eines Rougelike und vermengt diese zusätzlich noch mit einem Dungeon-Crawler. Anfangs wählt ihr einen von drei Charakteren und startet mit einem ziemlich simpel aufgebauten Deck ins Abenteuer. Im Laufe der Zeit ändert sich das natürlich.

Wenn ihr euch gegen allerlei Monster immer weiter euren Weg an die Spitze des Turms bahnt, erhaltet ihr Zugriff auf bessere Karten, was euch wiederum komplexere Spielzüge ermöglicht. Da ihr immer wieder neue Karten bekommt und euch wichtiges Wissen über die Welt und die Monster aneignet, werdet ihr mit jedem Durchgang besser. Ein kompletter Durchlauf dürfte euch zwar, wenn alles perfekt läuft, nur rund eine Stunde kosten, doch durch den motivierenden Spielablauf entwickelt das Spiel schnell eine regelrechte Sogwirkung.

Solltet ihr eine Schwäche für genau diese Art von Spiel haben, dann solltet ihr dem Titel unbedingt eine Chance geben. Die Reise an die Spitze bleibt stets fordernd, langweilt jedoch nie und motivieren dazu, beständig am Controller zu bleiben. Insgesamt ist es ein Game, das ihr euch unbedingt einmal ansehen solltet.

SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Spielzeit: ~9 Stunden (Story); ~14 Stunden (komplett)

Das letzte Spiel im Bunde entführt uns derweil ganz tief ins Meer, in die Heimat des wohl berühmtesten gelben Schwamms der Welt. In Bikini Bottom ist mal wieder allerlei los, denn Fiesling Plankton hat eine Roboterarmee erschaffen und diese auf die Stadt losgelassen, um die Krosse Krabbe ein für allemal in die Knie zu zwingen. Mittendrin sind natürlich SpongeBob Schwammkopf und seine Freunde, die nun alle Hände voll zu tun haben. Unterwegs trefft ihr auf diverse bekannte Charaktere wie Patrick, Mister Krabs, Sandy oder auch Thaddäus.

Fans der Zeichentrick-Vorlage dürfen sich dabei über die aus der TV-Serie bekannten deutschen Synchronsprecher freuen, die ihren Charakteren einmal mehr Leben einhauchen. Das übrigens wirklich überzeugend, was in Kombination mit den bekannten Melodien sehr zur Atmosphäre des Titels beiträgt. Allerdings ist „SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ sein Alter durchaus anzumerken. Die technisch sehr ordentlich überarbeitete Neuauflage ist hinsichtlich des Spieldesigns nämlich doch spürbar in die Jahre gekommen.

Wenn ihr euch mit diesen Schwächen, genauer dem simplen Missionsdesign und den ziemlich repetitiven Kämpfen, anfreunden könnt, erhaltet ihr hier einen mehr als ordentlichen Action-Plattformer. Dieser profitiert vor allem von seiner kultigen Vorlage und bietet euch solide wie gleichermaßen entspannte Unterhaltung. SpongeBob-Fans sollten den Titel definitiv anspielen, doch auch Genre-Freunde können guten Gewissens einen Blick riskieren.

