Call of Duty Modern Warfare 2: Erster Teaser noch im April – Gerücht

Der Branchen-Insider RalphsValve meint: Noch in diesem Monat werden erste Szenen aus dem nächsten "Call of Duty"-Ableger" gezeigt. Dazu postete er auf Twitter ein Bild von einem Countdown.

Wenn es um die „Call of Duty“-Reihe geht, zählt RalphsValve zu den verlässlichsten Insider-Quellen. Schon öfter in der Vergangenheit haben sich seine Behauptungen als richtig erwiesen. Jetzt möchte der Branchen-Insider erfahren haben: Schon am 30. April sollen erste Spielszenen präsentiert werden.

Unwahrscheinlich ist das nicht. Schließlich behauptete der bestens informierte Tom Henderson im Januar von einer früheren Veröffentlichung. So soll das neue „Call of Duty“ bereits im Oktober herauskommen. Damit könnten die Verantwortlichen durchaus schon ein wenig früher anfangen, die Werbetrommel zu rühren.

Eigentliche Vorstellung im Mai

In einem nachfolgenden Tweet weist er darauf hin, dass an diesem Tag nicht die richtige Enthüllung stattfindet. Vielmehr ist ein kurzer Teaser oder Ähnliches zu erwarten. Möglicherweise führt Activision Blizzard dafür erneut ein Live-Event im Battle Royale-Ableger „Warzone“ aus.

Ein vollständiger Trailer und eventuell erste Gameplay-Szenen sollen laut RalphsValve erst im Mai folgen. Auch in diesem Fall würde es sich um die früheste Ankündigung eines „Call of Duty“-Spiels seit zwei Jahren handeln. Die letzten beiden Teile kündigte der Publisher im August des jeweiligen Jahres an. Der Reveal-Trailer zum „Modern Warfare“-Reboot hingegen kam bereits an einem 30. Mai heraus.

Genau dieser Videospielableger wird in diesem Jahr fortgesetzt: Im Februar kündigte Activision Blizzard Nachfolger zu „Modern Warfare“- aus dem Jahr 2019 und „Warzone“ an. Bisher wissen wir lediglich, dass bei beiden Shooter die gleiche Engine zum Einsatz kommt. Inoffiziellen Details zufolge bekämpft ihr in der Kampagne kolumbianische Drogenkartelle. Und für die Multiplayer-Komponente soll ein PvPvE-Modus dazukommen, der an „Escape from Tarkov“ angelehnt ist.

Ob sich all diese Gerüchte bewahrheiten, erfahren wir in den nächsten Wochen. PLAY3 hält euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

