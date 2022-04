Embracer: Nach 62 Akquisitionen und 8,1 Milliarden US-Dollar ist nicht Schluss

Die Embracer Group gehört mittlerweile zu den größten Unternehmen der Videospielbranche und ist kontinuierlich bestrebt, diesen Status weiter auszubauen. Seit Anfang 2020 investierte das schwedische Unternehmen in 62 Übernahmen, die einen Wert von 8,1 Milliarden Dollar haben.

Weitere Akquisitionen dieser Art sind offenbar geplant: Gegenüber der Financial Times soll der CEO Lars Wingefors betont haben, dass er für die kommenden Monate und Jahre eine ähnliche Anzahl von Übernahmen plant. Demnach möchte er in den Bereich der Free-to-Play-Spiele sowie in Ländern wie Großbritannien, den USA, Polen, Frankreich und China investieren.

Die Embracer Group hat schon jetzt eine Marktbewertung von 9,9 Milliarden Dollar und verfügt über 115 interne Spielentwicklungsstudios sowie zehn operative Gruppen, darunter THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Saber Interactive und Gearbox Software. Die größte Übernahme war allerdings Ende des vergangenen Jahres der Kauf des französischen Brettspielherstellers Asmodee für 2,75 Milliarden Euro.

Zudem übernahm das Unternehmen im vergangenen Jahr den „Borderlands“-Entwickler Gearbox für bis zu 1,4 Milliarden Dollar. 2021 war der „World War Z“- und „Witcher 3“-Port-Entwickler Saber für 525 Millionen Dollar auf der Einkaufsliste.

25 Triple-A-Spiele bis 2026

Mitte Februar 2022 gab die Embracer Group bekannt, dass die Spieler bis 2026 nicht weniger als 25 Triple-A-Spiele – also Games mit einem hohen Budget – erwarten können. Insgesamt seien bei den internen Studios sogar mehr als 200 Spiele in der Entwicklung.

Näher ins Detail ging das Unternehmen nicht, betonte aber schon im Zuge einer vorherigen Bekanntgabe, dass es Pläne gibt, in den kommenden Jahren bis zu 30 weitere Studiokäufe abzuschließen.

