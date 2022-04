God of War Ragnarök: Ist das Spiel schon fertig?

Nachdem es Befürchtungen gab, „God of War: Ragnarök“ könnte auf 2023 verschoben werden, wurde der Titel kürzlich noch einmal für einen Release in diesem Jahr bestätigt. Nun gibt es Spekulationen darüber, ob der Titel bereits fertig sein könnte. Ein Tweet des Lead Destruction Artists von „God of War: Ragnarök“ befeuert derzeit diese Annahme.

Ruben Morales Tochter liebt das neue Spiel

Alles begann mit einem harmlosen Tweet des Lead Destruction Artists Ruben Morales. Dieser lud ein Video davon hoch, wie seine vierjährige Tochter „God of War“ aus dem Jahr 2018 spielt. Morales ist im Hintergrund des Videos zu hören, wie er ihr erklärt, wie sie die Axt im Spiel bei einer Brücke anwenden muss. „Sie LIEBT es, das neue Spiel zu spielen“, schrieb Morales auf Twitter. „Aber da ich dieses Material nicht zeigen kann, zeige ich, wie sie das letzte Spiel spielt. Sie liebt es, die Trailer zu sehen, also sagte ich ihr, dass wir heute spielen.“

Der Tweet des Entwicklers hat Spekulationen darüber ausgelöst, wie es derzeit um „God of War: Ragnarök“ bestellt ist. Da der Release für dieses Jahr noch einmal bekräftigt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeiten an dem Spiel bereits weit fortgeschritten sind. Vielleicht wurde „God of War: Ragnarök“ bereits fertiggestellt und befindet sich derzeit noch in der Feinschliff-Phase. Einige God-of-War-Fans geben jedoch zu bedenken, dass die Entwickler wahrscheinlich Zugriff auf Demos oder bereits spielbare Teile des Action-Titels haben und dies nicht bedeuten muss, dass das Spiel bald schon erscheinen wird.

Morales schrieb ebenfalls, dass seine Tochter es liebt, die Trailer zu sehen. Er schrieb jedoch nicht, ob es sich dabei um Material zu „God of War: Ragnarök“ oder dem Vorgänger handelt. Das lässt Fans hoffen, dass die Entwickler von Santa Monica Studio bald neue Szenen aus dem Spiel zeigen. Mit einem Release in 2022 wäre ein zeitiges Showcase denkbar, bei dem das Releasedatum bekanntgegeben wird. Der erste Trailer zu „God of War: Ragnarök“ wurde 2021 bei einem PlayStation-Showcase gezeigt.

