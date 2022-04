Guerrilla Games: Killzone laut Insider kein Thema mehr – Neues Socom & Horizon in Arbeit?

In der Vergangenheit wurde mehrfach bestätigt, dass die Entwickler von Guerrilla Games an diversen neuen Projekten arbeiten. Lediglich konkrete Details oder gar offizielle Ankündigungen lassen nach wie vor auf sich warten.

Für frischen Gesprächsstoff sorgen aktuell die Leaker und Insider von „Oops Leaks“, die sich in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Informationen hervortaten und wieder einmal mehr wissen möchten. Zum einen wird berichtet, dass sich bei Guerrilla Games ein neuer Online-Shooter in Entwicklung befindet, an dem das niederländische Studio seit mehr als drei Jahren arbeiten soll. Spielerisch liege der Fokus auf der kompetitiven Komponente, wofür auch die Tatsache spreche, dass einer der führenden Köpfe hinter Ubisofts Dauerbrenner „Rainbow Six: Siege“ in die Entwicklung involviert ist.

Während manche Quellen von „Oops Leak“ von einer neuen Marke sprechen, berichten andere Quellen, dass wir es hier mit der Rückkehr der „Socom“-Marke zu tun haben könnten.

Horizon: Hinweise auf ein Multiplayer-Projekt scheinen sich zu verdichten

Weiter berichtet „Oops Leak“, dass wir in den kommenden Jahren nicht mit der Rückkehr der „Killzone“-Marke rechnen sollten. Diese spiele in den Planungen von Sony Interactive Entertainment schlichtweg keine Rolle mehr. Stattdessen sieht das Unternehmen in „Horizon“ mittlerweile eine der wichtigsten PlayStation-Marken, was sich auch in kommenden Projekten niederschlagen wird. Demnach dürfen sich die Fans nicht nur auf einen klassischen Nachfolger zu „Horizon: Forbidden West“ freuen. Auch ein Multiplayer-Projekt auf Basis der Marke befindet sich demnach in Entwicklung.

„Horizon wird eine Trilogie sein und sein Universum erweitert sich bereits mit VR-Spinoffs und weiteren, die noch kommen werden. Ein eigenständiges Online-Spiel oder eine Erweiterung ist geplant. Wahrscheinlich etwas in der Nähe von Monster Hunter World. Sony betrachtet Horizon derzeit als eines der wichtigsten PS-Franchises“, so „Oops Leak“ weiter.

Auch wenn in der Vergangenheit mehrfach Gerüchte um einen Multiplayer-Titel im „Horizon“-Universum die Runde machten, sollten die Angaben von „Oops Leak“ vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Horizon Future Horizon will be a trilogy and its universe is already expanding with VR spinoff and more to come. Online standalone game or expansion is planned. Probably something close to Monster Hunter World. Sony considers Horizon one of the main PS franchises at the moment. — Oops Leaks (@oopsleaks) April 7, 2022

