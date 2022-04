Lake: Story-Adventure für PS4 & PS5 veröffentlicht – Der Trailer zum Launch

Mit ein wenig Verspätung wurde das von Whitethorn Games entwickelte Stroy-Adventure „Lake“ vor wenigen Tagen auch für die PlayStation-Konsolen angekündigt.

Wie versprochen, wurde der Titel am vergangenen Wochenende für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und zeigt sich passend dazu im offiziellen Launch-Trailer. Der Launch-Trailer zu „Lake“ ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf das Story-Adventure und rückt sowohl die Protagonistin Meredith als auch die Handlung des Indie-Abenteuers in den Mittelpunkt.

Mit „Lake“ versprechen die Indie-Entwickler von Whitethorn Games ein Adventure, das euch je nach Vorgehensweise sechs bis acht Stunden beschäftigen wird.

Eine Geschichte aus dem Jahr 1986

In „Lake“ übernehmt ihr die Kontrolle über die Protagonistin Meredith Weiss und erlebt eine Geschichte, die am 1. September des Jahres 1986 einsetzt. Im Alter von knapp 40 Jahren kehrt Meredith aus der Großstadt in ihre Heimat, eine kleines verschlafenes Dörfchen, zurück. Dort nutzt sie nicht nur die Gelegenheit, sich eine Auszeit von ihrem stressigen Leben in der Großstadt zu nehmen. Darüber hinaus vertritt sie zwischenzeitlich ihren Vater als Briefträger des Örtchens.

„„In den zwei Wochen im wunderschönen Providence Oaks in Oregon trifft sie auf ein paar bekannte Gesichter und jede Menge neue Leute. In der Rolle von Meredith kannst du entscheiden, mit wem du redest, mit wem du Freundschaften schließt und mit wem du vielleicht sogar eine romantische Beziehung eingehst“, so die Entwickler weiter.

Nach dem Ende ihrer zweiwöchigen Auszeit steht Meredith vor der Frage, ob sie in ihrer Heimat bleiben oder in ihr altes Leben zurückkehren möchte.

