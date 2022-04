Sonic The Hedgehog 2: Feiert den erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung überhaupt

Sonic The Hedgehog 2:

Mit ein wenig Verspätung nahm "Sonic The Hedgehog 2" am vergangenen Wochenende Kurs auf die Leinwände der US-Kinos. Dabei legte der neue Film rund um Sonic und seine Freunde nicht weniger als den erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung überhaupt hin.

"Sonic The Hedgehog 2" feierte einen erfolgreichen Kinostart.

Während hiesige Kinogänger bereits Ende März in den Genuss von „Sonic The Hedgehog 2“ kamen, mussten sich die US-Zuschauer noch bis zum vergangenen Wochenende gedulden.

Wie Paramount Pictures bestätigte, legte Sonics neuer Film in den USA dabei nicht weniger als den erfolgreichsten Kinostart einer Videospielverfilmung überhaupt hin und spielte an seinem ersten US-Wochenende knapp 71 Millionen US-Dollar ein. Damit wurde das Startwochenende des originalem „Sonic The Hedgehog“-Streifens aus dem Jahr 2020 um 22 Prozent übertroffen.

Ein wichtiger Erfolg für die Industrie

In einer kurzen Mitteilung gratulierte Paramount Pictures den Machern des Films zum erfolgreichen Abschneiden von „Sonic The Hedgehog 2“ und bezeichnete das Ganze als einen wichtigen Erfolg für die zuletzt von COVID-19 gebeutelte Branche.

„Der Rekordstart von Sonic 2 ist ein Sieg für Paramount und die gesamte Branche. Die Filmemacher haben großartige Arbeit geleistet, indem sie einen Film geschaffen haben, der sowohl Sonics Legionen von Fans als auch dem allgemeinen und familiären Publikum zusagt“, so das Unternehmen.

Weitere Meldungen zu Sonic The Hedgehog 2:

Und weiter: „Das Wachstum eines Franchise ist keine Kleinigkeit, und eine Eröffnung von +22 % gegenüber dem ersten Film ist eine bemerkenswerte Leistung. Kudos an die Filmemacher und an die Marketing- und Vertriebsteams von Paramount für ihre fantastische Arbeit, den Film auf den globalen Markt zu bringen!“

Habt ihr Sonic The Hedgehog 2 bereits gesehen? Und was haltet ihr von dem Film? Wir sind auf eure Meinung gespannt.

Quelle: Deadline

Weitere Meldungen zu Sonic the Hedgehog 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren