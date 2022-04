Sony: Investiert eine Milliarde US-Dollar in Epic Games, um ein Metaverse zu erschaffen

Epic Games hat stattliche zwei Milliarden US-Dollar an Investorengeldern erhalten. Genau die Hälfte stammt von der Sony Group, die damit weiter stark in das Softwareunternehmen investieren.

Die Sony Group investiert weiter in das Softwareunternehmen aus Raleigh.

Die neueste Investitionssumme der Sony Group Corporation hat es in sich: Eine ganze Milliarde US-Dollar wird in das Softwareunternehmen Epic Games investiert. Damit soll die Erschaffung eines Metaverses gefördert werden.

Eine weitere Milliarde stammen von KIRKBI. Das ist die Aktiengesellschaft hinter der LEGO Group, die kürzlich eine Kooperation mit Epic Games eingegangen ist. Der weltbekannte Spielwarenhersteller möchte gemeinsam mit dem Softwareunternehmen ein Metaverse aufbauen, in dem Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Beziehung im Bereich des Metaversums soll vertieft werden

Im Folgenden das Statement von Sonys CEO Kenichiro Yoshida: „Wir sind begeistert, in Epic zu investieren, um unsere Beziehung im Bereich des Metaversums zu vertiefen, einem Raum, in dem Schöpfer und Nutzer ihre Zeit teilen. Wir sind außerdem zuversichtlich, dass die Expertise von Epic, einschließlich ihrer leistungsstarken Spiele-Engine, in Kombination mit den Technologien von Sony unsere verschiedenen Bemühungen, wie die Entwicklung neuer digitaler Fan-Erlebnisse im Sport und unsere virtuellen Produktionsinitiativen, beschleunigen wird.“

Auch Søren Thorup Sørensen, der Geschäftsführer von KIRKBI, äußerte sich zur Investition. Seiner Aussage zufolge konzentriert sich ein Teil ihrer Investitionen auf Trends, die das zukünftige Leben positiv beeinflussen könnten. Durch die thematisierte Investition soll das eigene Engagement in der digitalen Spielewelt vorangetrieben werden. Somit wird das Wachstum von Epic Games „mit einem langfristigen Fokus auf das zukünftige Metaverse“ unterstützt.

Ein paar Worte von Tim Sweeney dürfen nicht fehlen. Laut dem Gründer und Chef von Epic Games benötigt sein Unternehmen starke Partner, die ihre Vision für die „Zukunft der Unterhaltung“ unterstützen.

Weitere themenrelevante Meldungen:

„Diese Investition wird unsere Arbeit am Aufbau des Metaverse beschleunigen und Räume schaffen, in denen Spieler mit Freunden Spaß haben, Marken kreative und eindringliche Erlebnisse schaffen und Kreative eine Community aufbauen und sich entfalten können“, so der Unternehmer.

Nach eigenen Angaben ist Epic Games nun 31,5 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Epic Games, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren