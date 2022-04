No Man’s Sky: Hype wegen Piratenflagge auf Twitter

Seit dem Release der SciFi-Sandbox „No Man’s Sky“ im Jahr 2016 hat das Spiel einige Veränderungen und Verbesserungen durchgemacht. Und laut dem Mitgründer und Managing Director des Studios Hello Games, Sean Murray, soll auch nach dem bislang 19. Update noch lange nicht Schluss sein.

Nun hat Murray auf Twitter das Emoji einer Piratenflagge gepostet und die „No Man’s Sky“-Community damit in Aufruhr versetzt. Den Spielern zufolge kann dies nur bedeuten, dass sich neuer Piraten-Content für die Weltraum-Erkundung anbahnt. Und viele Nutzer haben bereits genaue Vorstellungen davon, was sie sich für „No Man’s Sky“ wünschen.

Spieler hoffen auf mehr Piraten-Inhalte

Derzeit gibt es bereits eine Piraten-Fraktion im Spiel. Diese ist den Spielern feindlich gesinnt und greift mit ihren Raumschiffen an. Auch die „No Man’s Sky“-Spieler können als Piraten spielen, wenn sie etwa Frachter oder Schiffe einer Raumflotte angreifen. Dadurch geht aber Reputation bei der jeweiligen Fraktion verloren und einige Spieler sind der Meinung, dass sich das Piratendasein derzeit nicht genug lohnen würde.

Auf Twitter warf ein Nutzer in den Raum, dass die Piratenflagge bedeuten könnte, dass man in „No Man’s Sky“ vielleicht bald andere Schiffe entern kann. Im NMS-Subreddit hoffen einige Spieler auf ein neues Kopfgeldjäger-System oder eine neue Fraktion von Weltraum-Piraten. Andere Nutzer hoffen gleich auf ähnliche Spielmechaniken, wie es sie in Rares „Sea of Thieves“ gibt. Sie wünschen sich mehrere Schiffsgrößen und damit auch eine größere Besatzung.

Weitere Spieler wünschen sich, dass Hello Games eher bereits bestehende Inhalte und Features verbessert, bevor sie mögliche neue Mechaniken ins Spiel bringen. So hoffen Nutzer etwa auf eine Verbesserung des Schiffs-Handlings im Weltraum. Der Kampf im All würde derzeit wenig Spaß machen, weil es anstrengend sei, präzise zu zielen.

Quelle: PC Gamer, GamesRadar, Reddit

