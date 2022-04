PlayStation 5: Verkaufszahlen des Nintendo 64 in Großbritannien überholt

Nach wie vor leiden Hersteller von Elektronikprodukten rund um den Globus unter dem Mangel an Halbleitern. Dieser führte unter anderem dazu, dass sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X/S seit der offiziellen Markteinführung der neuen Konsolen im November 2020 mit Lieferengpässen zu kämpfen haben.

Der britische Markt bildete da natürlich keine Ausnahme und machte es interessierten Spielern und Spielerinnen in der Vergangenheit recht schwer, eine der begehrten Konsolen zu ergattern. Wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz berichtet, gelang es Sony mit der PlayStation 5 kürzlich trotz allem, auf der Insel einen weiteren Meilenstein zu erreichen. Während die Xbox Series X vor ein paar Monaten die Verkaufszahlen des GameCubes erreichte, überflügelte die PlayStation 5 schon jetzt die britischen Verkaufszahlen des in UK etwas erfolgreicheren Nintendo 64.

Weiter heißt es, dass sich Sonys aktuelle Konsole derzeit den britischen Verkaufszahlen des GameBoy Advance annähert – aller Lieferengpässe und der damit verbundenen langen Gesichter der Kunden zum Trotz.

Genaue Verkaufszahlen konnte oder wollte Dring jedoch nicht nennen. Allerdings führte er aus, dass sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X/S ohne Lieferengpässe für diverse neue Verkaufsrekorde gesorgt hätten. Abschließend stimmte er die Spieler und Spielerinnen auf eine lange Konsolen-Generation ein.

Eine Einschätzung, mit der Dring keineswegs alleine dasteht. In den vergangenen zwei Jahren äußerten sich mehrere Analysten und Experten dahingehend, dass sowohl die COVID-19-bedingten Verschiebungen von Spielen als auch die Lieferengpässe der neuen Konsolen dazu führen werden, dass die aktuelle Konsolen-Generation überdurchschnittlich lange am Leben erhalten wird.

„PS5 ist jetzt größer als das N64 in Großbritannien und nähert sich dem GBA. Xbox Series S/X hat den GameCube vor ein paar Monaten überholt. Wenn es nur mehr Lagerbestände gäbe, würden wir hier einige ernsthafte Rekorde brechen sehen. Lange Generation voraus“, so Dring.

Wie Sony vor einigen Wochen bekannt gab, wurde die PlayStation 5 bis Ende Dezember 2021 knapp 17,3 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert.

PS5 is now bigger than the N64 in the UK, and is closing in on the GBA. Xbox Series S/X overtook the GameCube a few months back. If only there was more stock, we’d be seeing some serious records breaking here. Long generation ahead

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 5, 2022