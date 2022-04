Vicarious Visions: Ist mit Blizzard Entertainment verschmolzen und heißt nun anders

Vicarious Visions und Blizzard Entertainment haben sich zusammengeschlossen. Demnach arbeitet das Studio hinter dem "Tony Hawk's Pro Skater 1+2"-Remaster nun ausschließlich an Blizzard-Marken.

Vicarious Visions gehört jetzt zu Blizzard Entertainment. Das gab der Entwickler der „Tony Hawks Pro Skater 1+2“-Neuauflage heute über Twitter bekannt.

Das Team des US-amerikanischen Entwicklerstudios ist weiterhin in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates New York, tätig. Jedoch konzentriert sich das 200 Mann starke Studio zukünftig voll und ganz auf Blizzard-Projekte. Ein weiteres Remaster von „Tony Hawk’s Pro Skater“ ist also auszuschließen.

Damit ändert sich auch der Name des Studios: Vicarious Visions heißt von jetzt an Blizzard Albany.

Es ist keine Überraschung

Schon im Januar 2021 haben wir über die Unterstützung von Vicarious Visions bei Blizzard Entertainment berichtet. Infolgedessen stieg der frühere COO Simon Ebejer zum Geschäftsführer auf. Die vorherige Studio-Leiterin Jena Oneal wechselte in die Position des Co-Präsidenten bei Blizzard, trat aber schon wenige Monate später zurück. Eine Überraschung ist die Fusion also nicht.

Activision entschied sich im Jahr 2005 dazu, Vicarious Visions aufzukaufen. Über die Jahre haben die Mitarbeiter an vielen großen Marken wie „Tony Hawk“, „Crash Bandicoot“, „Destiny“ und „Call of Duty“ mitgewirkt. Die zukünftigen Marken könnten heißen: „Diablo“, „Overwatch“, „World of Warcraft“ und „Hearthstone“.

Bei den Fans kommt die Zusammenführung alles andere als gut an. In den Kommentaren des unterhalb verlinkten Twitter-Beitrags drücken sie ihr Bedauern aus.

