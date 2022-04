Cathedral: Launch-Trailer zum Pixel-Plattformer versprüht Nostalgie

Bei „Cathedral“ müsst ihr trotz des Namens nicht von eurem Glauben abfallen: Das pixelige Metroidvania ist nämlich erst zweieinhalb Jahre alt, auch wenn Retro-Sound und -Optik vielleicht etwas anderes vermuten lassen.

An Halloween 2019 für den PC erschienen, schafft es der Oldschool-Plattformer nun auch ohne Geister und Dämonen auf die PlayStation 4 und versorgt Retro-Fans dort mit traditioneller 2D-Action im besten Sinne.

Cathedral: Retro-Action in Reinform

In dieser Hinsicht ist der Launch-Trailer zur PlayStation-Veröffentlichung ein treffsicheres Aushängeschild für „Cathedral“: Schon die ersten Sekunden dürften viele Videospiel-Fans direkt um 20 Jahre in die Vergangenheit und zurück an das NES schicken.

„Cathedral“ sieht nämlich nicht nur aus wie ein einst vergessener Retro-Klassiker, sondern hört sich auch so an: Der 8-Bit-Soundtrack wurde nämlich mit der Software Famitracker produziert, die eigens für das Komponieren von an NES-Zeiten erinnernde Musik ausgelegt ist.

Doch Sound und Optik sind natürlich nicht alles, auch Geschichte und Gameplay müssen sitzen: In „Cathedral“ schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Ritters, trefft auf einen Geist namens Soul und verbündet euch, um so den Halbgott Ardur zu stürzen.

Doch der Weg zu Ardur ist steinig und schwer: Überall erwarten euch fiese Gegner, noch fiesere Fallgruben und oberfiese Bossgegner. Ihr springt also über Stock und Stein, schwingt euer Schwert und rüstet euch mit verschiedenen Spezialfähigkeiten aus, um stets voranzuschreiten.

Damit ihr dabei nicht den Überblick verliert, gibt euch das Spiel eine klassische Karte an die Hand, mit der ihr kontrollieren könnt, wo ihr schon wart und wo ihr nochmal einen Abstecher hinwagen solltet: Ein klassisches Metroidvania durch und durch eben.

„Cathedral“ ist seit gestern für die PlayStation 4 erhältlich und mit seinem Preis von 12,99 Euro tatsächlich einen ganzen Euro günstiger als die Versionen für den PC und die Nintendo Switch.

Weitere Meldungen zu Cathedral.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren