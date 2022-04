Evil Dead: Gameplay-Videos zeigen die Dämonen und die Überlebenden

Nachdem es in den vergangenen Wochen recht still um "Evil Dead: The Game" wurde, zeigt sich der Multiplayer-Horror heute in zwei neuen Gameplay-Videos. Diese rücken die Überlebenden und die Dämonen in den Mittelpunkt.

"Evil Dead: The Game" verspricht laut Entwicklerangaben spannenden Multiplayer-Horror.

Bereits Ende 2020 kündigten Saber Interactive und die Entwickler von Boss Team Games die laufenden Arbeiten an Multiplayer-Titel „Evil Dead: The Game“ an.

Nachdem sich das Horror-Abenteuer zuletzt eher rar machte, stehen ab sofort zwei umfangreiche Gameplay-Videos zur Ansicht bereit. Diese bringen es auf eine Laufzeit von jeweils mehr als sieben Minuten und präsentieren euch „Evil Dead: The Game“ aus zwei verschiedenen Perspektiven.

Zum einen könnt ihr einen Blick auf die Überlebenden und ihren Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit werfen. Im zweiten Video wiederum wird euch das Spielgeschehen aus der Sicht der Dämonen präsentiert.

Der Kampf um das Überleben

In „Evil Dead: The Game“ schließen sich die Spieler und Spielerinnen zu Gruppen aus bis zu vier Überlebenden zusammen und stehen vor der Aufgabe, den Kampf gegen die dunklen Mächte aufzunehmen, die vom Necronomicon Ex-Mortis auf die Welt losgelassen wurden. Um zu überleben, müssen sie Teams strategisch klug zusammenarbeiten und sich die Ressourcen zunutze machen, die in der Spielwelt zu finden sind. Inspiriert wurde der Multiplayer-Titel sowohl von den diversen Filmen zu „Evil Dead“ beziehungsweise „Tanz der Teufel“ als auch der TV-Serie.

Weitere Meldungen zu Evil Dead:

Wie die Verantwortlichen hinter dem Projekt Ende Januar einräumten, musste der Release von „Evil Dead: The Game“ kurzfristig verschoben werden. Um den Entwicklern die Möglichkeit zu bieten, die bestmögliche Spielerfahrung abzuliefern, erscheint der Multiplayer-Horror nun erst im Mai dieses Jahres für die Konsolen und den PC.

Ursprünglich wurde ein Release im Februar 2022 angepeilt

Weitere Meldungen zu Evil Dead, Evil Dead: The Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren