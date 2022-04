Ghost of Tsushima: Drehbuchautor für kommenden Kinofilm verpflichtet

Zur Zeit arbeitet Sony bekanntlich an einer Kinofilmumsetzung seines erfolgreichen Open-World-Abenteuers "Ghost of Tsushima". Mittlerweile konnte die Produktion den Posten des Drehbuchautors besetzen.

Bereits vor einiger Zeit berichteten wir euch, dass Sony gegenwärtig an einer Verfilmung seines Open-World-Hits „Ghost of Tshushima“ arbeitet. Nun macht die Produktion einen großen Schritt vorwärts, denn wie das für gewöhnlich gut informierte Branchenmagazin Deadline vermeldet, konnte ein Drehbuchautor verpflichtet werden.

Takashi Doscher schreibt „Ghost of Tsushima“-Skript

Im Rahmen einer Exklusivmeldung berichten die Kollegen, dass Takashi Doscher das Drehbuch zum Actionfilm schreiben wird. Doscher ist sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor aktiv und zeichnete bisher vor allem für kleinere Produktionen verantwortlich. Sein jüngstes Drehbuch zum Film „Blue“, das auf einem japanischen Monsterstreifen basiert, befindet sich derzeit bei AGBO und MGM in Entwicklung.

Der „Ghost of Tsushima“-Kinofilm entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Sony Pictures und PlayStation Productions. Darüber hinaus ist ebenfalls die Firma 87Eleven Entertainment an der Videospiel-Verfilmung beteiligt. Mit Chad Stahelski wurde bereits ein Regisseur verpflichtet, der Erfahrung mit Actionfilmen vorweisen kann. Nachdem er jahrelang als Stuntman aktiv war, inszenierte er in den letzten Jahren die „John Wick“-Reihe.

Des Weiteren ist Stahelski mit Alex Young und Jason Spitz ebenso als Produzent an der Filmumsetzung des PlayStation-Hits beteiligt. Darüber hinaus begleitet auch das Entwicklungsstudio Sucker Punch die Arbeiten an der Verfilmung, genauer überwacht Peter Kang die Produktion des Kinofilms. Derzeit befindet sich „Ghost of Tsushima“ jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium, weshalb weitere Details noch ausstehen.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog zeigte sich Nate Fox, der Creative Director des Samurai-Abenteuers, sehr erfreut über die Ankündigung der Film-Adaption. Sowohl er als auch seine Kollegen seien bereits sehr gespannt darauf, Jin Sakais Geschichte nochmal auf der großen Leinwand „aus einer ganz neuen Perspektive“ verfolgen zu können.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima:

Die Handlung von „Ghost of Tsushima“ dreht sich um den Samurai Jin Sakai, der sich 1274 der Mongoleninvasion entgegenstellt. Um seine Heimat vor den Eindringlingen verteidigen zu können, merkt er jedoch schnell, dass er mit seinen ehrenhaften Methoden kaum erfolgreich sein wird. Er muss zu mehr als nur einem Menschen werden, einem erbarmungslosen Geist. Das Open-World-Action-Adventure ist nur für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar.

Was haltet ihr von Takashi Doschers Verpflichtung als „Ghost of Tsushima“-Drehbuchautor?

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren