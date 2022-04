Kingdom Hearts 3: Aktuelle Verkaufszahl bekannt – der erfolgreichste Ableger der Reihe

Im Januar 2019 erschien „Kingdom Hearts 3“ für PS4 und Xbox One. Das langersehnte Action-RPG war im Erscheinungsmonat das meistverkaufte Spiel in Nordamerika. Und nur zwei Wochen nach dem Release stieg der dritte Hauptableger zum schnellstverkauften Teil der Reihe auf. Laut Square Enix konnten in dieser kurzen Zeit ganze fünf Millionen Exemplare weltweit verkauft werden. Ein Riesenerfolg für den japanischen Publisher.

Seitdem sind über drei Jahre vergangen. Wie die Verkaufszahlen heute aussehen? Dazu gab der Director Tetsuya Nomura auf dem kürzlich stattgefundenen Jubiläumsevent ein entsprechendes Update.

Stand April 2022 hat sich „Kingdom Hearts 3“ 6,7 Millionen Mal verkauft. Somit darf der dritte Teil als erfolgreichster Serien-Ableger bezeichnet werden. Leider gab Nomura nicht an, wie sich die Verkäufe auf die einzelnen Plattformen verteilt haben.

Neue Saga kommt

Mit „Kingdom Hearts 3“ schloss Square Enix die langjährige Xehanort-Saga ab. Doch schon das Ende des Spiels deutete klar und deutlich ein weiteres Abenteuer mit Sora an. Seit dem Jubiläumsevent ist nun offiziell: „Kingdom Hearts 4“ wird in den nächsten Jahren auf die Konsolen und vermutlich auch auf den PC kommen. Erste Details dazu und den Trailer findet ihr in der unterhalb verlinkten Meldung:

Die präsentierten Spielszenen basieren auf der Unreal Engine 4. Allerdings wird die finale Spielversion auf der kürzlich veröffentlichten Nachfolger-Engine basieren. Zudem vermuten die Fans ein Crossover mit „Star Wars“, da eine Landschaft im Trailer an den Waldmond Endor erinnert. Weitere Infos sind in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, weil der vierte Hauptteil ziemlich früh angekündigt wurde.

