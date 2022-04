No Man’s Sky: Update 3.85 „Outlaws“ vorgestellt – Trailer & Details

Anfang dieser Woche sorgte Hello Games‘ Sean Murray für reichlich Gesprächsstoff, als auf Twitter einen kurzen Tweet mit einer Piratenflagge absetzte. Schnell wurde spekuliert, dass sich Murray hier auf neue Inhalte zu „No Man’s Sky“ beziehen könnte.

Und siehe da: Man sollte Recht behalten. So stellten die Entwickler von Hello Games heute das nächste Content-Update bereit, das unter der Versionsbezeichnung 3.85 ins Rennen geschickt wurde und den Namen „Outlaws“ trägt. Geboten wird nicht nur ein komplett neuer Handlungsstrang, der sich um die namensgebenden Outlaws dreht.

Hinzukommen mit der Storyline verbundene Aktivitäten wie der Schmuggel, das Sammeln von Schwarzmarkttechnologie oder Kopfgeldmissionen, mit denen ihr euch zusätzliche Units verdienen könnt.

Die Schlachten im Weltall wurden komplett überarbeitet

Der Weltraumkampf wurde laut offiziellen Angaben ebenfalls überarbeitet und erweitert. Beispielsweise könnt ihr nun neun statt wie bisher nur sechs Schiffe verwenden oder bei den Gefechten im Weltraum Geschwader von Flügelmännern an eurer Seite haben. In Gebieten, in denen Raumstationen von Outlaws eingenommen wurden, wird es Zonen mit einem hohen Konfliktpotenzial geben, in denen ihr euch an großen Weltraumschlachten beteiligen könnt.

Zu den weiteren Neuerungen gehören ein Flugschiff in Form des Solar-Starships oder die Möglichkeit, euren Charakter mit einem Mantel und neuen Kopfbedeckungen zu versehen. Das „Outlaws“-Update ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Einen weiteren Eindruck von den gebotenen Inhalten vermittelt euch der offizielle Trailer, der passend zum Release des neuesten „No Man’s Sky“-Updates zur Verfügung gestellt wurde.

