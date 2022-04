Battlefield 2042: Update 4.0 nächste Woche – 400 individuelle Verbesserungen

Mit dem eher fragwürdigen Launch und einer kontinuierlich sinkenden Spielerzahl ist es kein Geheimnis, dass „Battlefield 2042“ auf mehreren Ebenen unterdurchschnittlich agiert. Allerdings sind die Entwickler von DICE bestrebt, die Spieler wieder glücklicher zu stimmen, was mit allerlei Updates passieren soll.

Auch die Veröffentlichung des für „Battlefield 2042“ geplanten Updates 4.0 steht bevor. Dessen Bereitstellung wird in der kommenden Woche erfolgen, wie ein Vertreter des Entwicklers auf Twitter durchblicken ließ.

Kevin Johnson, der Community Manager des Spiels, teilte auf Twitter ebenfalls mit, dass das Update mehr als 400 individuelle Gameplay-Fehlerbehebungen, Bugs und Verbesserungen der Lebensqualität umfassen wird.

Update 4.0 for #Battlefield 2042 is set to go live next week, with the Patch Notes going live at the start of that week too.

There are over 400+ Individual Fixes, Bugs, and QoL Improvements to go through next week.

Here are some key bits until the Patch Notes go live. pic.twitter.com/vh1VZV5Y76

— Kevin Johnson (@T0TALfps) April 13, 2022