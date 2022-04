Call of Duty Vanguard & Warzone: Cinematic-Trailer deutet Monster für die dritte Season an

In wenigen Wochen könnten die Monster in "Call of Duty: Vanguard" und "Call of Duty: Warzone" Einzug halten. Darauf deutet zumindest der erste Cinematic-Trailer zur dritten Season hin.

Am gestrigen Abend hatten Activision, Sledgehammer Games und Raven Software einen ersten Cinematic-Trailer zur kommenden dritten Season für „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Mit diesem haben die Entwickler einige monströse neue Inhalte angedeutet, die die Spieler ab dem 27. April 2022 erleben werden.

Monster? Monster!

Die Explosionen auf Caldera sollen etwas erweckt haben, das mächtiger als alles sein soll, was man je zuvor gesehen hat. Allerdings wurde noch nicht enthüllt, was sich nach Caldera aufmachen wird.

Zumindest haben die Fans den neuesten Trailer bereits bis ins kleinste Detail analysiert, wobei sie nach der Verwendung eines Spektrogramms auf eine versteckte Nachricht gestoßen sind. Diese lautet: „Monster sind real.“

Allerdings war bereits vor einigen Wochen ein Leak aufgetaucht, der andeutete, dass in einem zukünftigen Event die legendären Monster King Kong und Godzilla in „Call of Duty: Warzone“ auftauchen könnten. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob die beiden tatsächlich in wenigen Wochen Chaos anrichten werden.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Der neueste Trailer hat auch einige neue Operatoren enthüllt, die der Task Force Harpy angehören werden. Somit dürften sie unter anderem im Battle Pass auftauchen. Die Spieler dürfen nämlich auch mit neuen Karten, Waffen, Outfits und vielem mehr rechnen, wenn die neue Season in zwei Wochen an den Start geht. Die entsprechenden Inhalte sollten bald vorgestellt werden.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Call of Duty: Vanguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren