CD Projekt: Verkaufszahlen zu Cyberpunk 2077 und The Witcher 3

CD Projekt hat einen neuen Geschäftsbericht veröffentlicht, dem sich aktualisierte Verkaufszahlen zu "Cyberpunk 2077" und "The Witcher 3" entnehmen lassen.

„Cyberpunk 2077“ legte zwar einen sehr holprigen Launch hin und wurde aufgrund der massiven Qualitätsmängel über Monate hinweg aus dem PlayStation Store verbannt. Doch auf Basis der Verkaufszahlen kann das Rollenspiel durchaus als Erfolg angesehen werden.

Laut der heutigen Bekanntgabe wurde „Cyberpunk 2077“ seit der Veröffentlichung im Dezember 2020 mehr als 18 Millionen Mal verkauft. CD Projekt gab die neue Zahl im Rahmen der jüngsten Geschäftsergebnisse des polnischen Unternehmens preis.

Vor und während der Veröffentlichung lief allerdings einiges schief. Nach drei Verzögerungen wurde das Rollenspiel mit einer Reihe von technischen Problemen veröffentlicht, die sogar zu Rückerstattungen führten. Viele Spieler fühlten sich arglistig getäuscht, da die Tests vor dem Launch lediglich auf Basis der deutlich besseren PC-Fassung ermöglicht wurden. Der Zustand auf Konsolen wurde verheimlicht, was dazu führte, dass Vorbestellungen nicht rechtzeitig storniert werden konnten.

Nach sechsmonatigen Patches, die das Spiel verbessern sollten, kehrte es im Juni 2021 auf den Online-Marktplatz von Sony zurück. Laut CD Projekt hatte „Cyberpunk 2077“ zu diesem Zeitpunkt ein „zufriedenstellendes“ Niveau erreicht. Mittlerweile wurden ebenfalls die New-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht.

Zudem wird an Zusatzinhalten gearbeitet: Der Vizepräsident und Finanzvorstand Piotr Nielubowicz erklärte heute: „Für alle, die bereits durch die Straßen von Night City gelaufen sind – wir arbeiten an weiteren DLCs sowie an einer großen Erweiterung mit einer neuen Handlung.“

Neue Zahlen zur The Witcher-Reihe

Groß geworden ist CD Projekt mit einer anderen Reihe, zu der ebenfalle neue Zahlen vorliegen: Bis zum 14. April 2022 wurden von der „The Witcher“-Franchise mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft, darunter mehr als 40 Millionen Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Aber auch beim Abenteuer rund um den Hexer Geralt hakt es ein wenig. Am gestrigen Mittwoch sorgte CD Projekt für die Ankündigung, dass die New-Gen-Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erneut verschoben werden mussten. Gleichzeitig wurde die restliche Entwicklung auf die internen Mitarbeiter verlagert, nachdem zuvor Saber verantwortlich war. Unsere Meldung zur Verschiebung mit weiteren Hintergründen lest ihr hier.

Die New-Gen-Veröffentlichung von „The Witcher 3“ war ursprünglich für letztes Jahr geplant, wurde aber im Oktober zunächst auf das zweite Quartal 2022 verschoben. Ein neues Veröffentlichungsfenster gibt es nach der erneuten Verschiebung nicht.

