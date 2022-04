Dead Space Remake: Sounds des Plasma-Cutters werden nach User-Feedback überarbeitet

Derzeit arbeiten die „Star Wars: Squadrons“-Macher der EA Motive Studios fieberhaft an der Fertigstellung des „Dead Space Remakes“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge 2023 für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird.

Um den Fans einen ersten Eindruck von dem zu vermitteln, was in der Neuauflage auf sie zukommt, wurden in den vergangenen Monaten erste Gameplay-Szenen präsentiert. Für Kritik sorgten dabei mitunter die Sounds des Plasma-Cutters beziehungsweise der Pulse-Rifle, die sich laut Meinung einiger Spieler zu sehr vom Original entfernten.

Wie die Entwickler von EA Motive bestätigten, nahm man sich das Feedback der Community zu Herzen und besserte bei den Sounds nach. Ein entsprechender Vergleich wurde via Twitter zur Verfügung gestellt.

Feedback der Community von entscheidender Bedeutung

Community-Manager Caden House nutzte die Gelegenheit, um in einem kurzen Statement die Bedeutung des Spieler-Feedbacks hervorzuheben. „Es ist uns wichtig, eure Gedanken zu hören und euer Feedback zu erhalten. Als wir euch den Plasma-Cutter und das Pulse-Rifle gezeigt haben, waren nicht alle davon begeistert, und es gab eine Handvoll Kritiker, die der Meinung waren, dass sie noch besser sein könnten.“

„Wir glauben, dass das gegebene Feedback definitiv angebracht war. Und als wir die Kommentare zu den hervorgehobenen Punkten gelesen haben, haben wir einige Änderungen vorgenommen, die unserer Meinung nach zu Verbesserungen führten. Vergesst nicht, dass sich alles noch in Arbeit befindet“, so House.

Und weiter: „Das Gefühl der Macht von Waffen kommt mit dem vollen Erlebnis, da ihr nicht nur die Kerngeräusche hören werdet, sondern auch die Auswirkungen auf Oberflächen und die Auswirkungen auf die Umgebung. Ihr werdet feststellen, dass der Frequenzbereich des Plasma-Cutters neu ausbalanciert wurde.“

„Insgesamt passt dies besser zu dem Gefühl, das so viele von euch in Bezug auf Original erwähnt haben. Beim Pulse-Rifle hört man jetzt, dass der Rhythmus etwas chaotischer und nicht so straff ist wie bei der Vorgängerversion. Es gibt ein bisschen mehr Lautstärke von der Umweltreaktion sowie mehr Feedback von Oberflächeneinwirkungen.“

Das Remake zu „Dead Space“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

